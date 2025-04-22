Режим рециркуляции кажется полезным — но иногда он превращает авто в сауну

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Современный автомобиль без кондиционера уже и не представляется. Но, несмотря на привычность этой опции, многие водители используют её неправильно. Одни включают кондиционер только летом в жару, другие держат его активным круглый год. А вот как действительно стоит обращаться с системой климат-контроля — знают не все.

Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Езда по трассе в дождь

Кондиционер полезен не только летом. Включать его стоит регулярно, даже в холодное и сырое время года. Особенно в дождь — чтобы высушить воздух в салоне и убрать лишнюю влажность. Это предотвращает запотевание стёкол и заметно повышает безопасность: обзор становится чище, глаза не напрягаются.

А вот рециркуляция воздуха — режим коварный. С одной стороны, он защищает от внешних загрязнений: пыли, выхлопов, неприятных запахов с улицы. Полезен он и в пробках, и при проезде через участки с активным дорожным ремонтом. Включаешь — и дышишь чистым воздухом, не рискуя быстро забить салонный фильтр. Особенно это важно, если фильтр уже близок к замене — тогда рециркуляция спасает от падения мощности обдува и неприятных запахов.

Но есть и обратная сторона. Если включить рециркуляцию в сырую или дождливую погоду, в салоне быстро скапливается влага. Окна начинают запотевать буквально за минуты — и никакой кондиционер тут не поможет, пока не откроешь доступ свежему воздуху. Всё потому, что воздух в салоне замкнут в круг, не обновляется и насыщается влагой с каждого вдоха и мокрого пальто.

Рециркуляцию лучше использовать дозированно. Включай её, когда реально нужно: на пыльной трассе, в пробке рядом с грузовиком, при въезде в тоннель. В сухую погоду — без проблем. Но в дождь или при резких перепадах температур — отключай. Дай салону "подышать" и избавься от запотевших стёкол до того, как они испортят тебе обзор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

