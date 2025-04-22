Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Греешь бедра — тает жир: эффектный способ убрать объёмы без усилий
Бананы против гипертонии: новое исследование открывает неожиданные возможности
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес

Режим рециркуляции кажется полезным — но иногда он превращает авто в сауну

2:03
Авто

Современный автомобиль без кондиционера уже и не представляется. Но, несмотря на привычность этой опции, многие водители используют её неправильно. Одни включают кондиционер только летом в жару, другие держат его активным круглый год. А вот как действительно стоит обращаться с системой климат-контроля — знают не все.

Езда по трассе в дождь
Фото: flickr.com by Smallman12q, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Езда по трассе в дождь

Кондиционер полезен не только летом. Включать его стоит регулярно, даже в холодное и сырое время года. Особенно в дождь — чтобы высушить воздух в салоне и убрать лишнюю влажность. Это предотвращает запотевание стёкол и заметно повышает безопасность: обзор становится чище, глаза не напрягаются.

А вот рециркуляция воздуха — режим коварный. С одной стороны, он защищает от внешних загрязнений: пыли, выхлопов, неприятных запахов с улицы. Полезен он и в пробках, и при проезде через участки с активным дорожным ремонтом. Включаешь — и дышишь чистым воздухом, не рискуя быстро забить салонный фильтр. Особенно это важно, если фильтр уже близок к замене — тогда рециркуляция спасает от падения мощности обдува и неприятных запахов.

Но есть и обратная сторона. Если включить рециркуляцию в сырую или дождливую погоду, в салоне быстро скапливается влага. Окна начинают запотевать буквально за минуты — и никакой кондиционер тут не поможет, пока не откроешь доступ свежему воздуху. Всё потому, что воздух в салоне замкнут в круг, не обновляется и насыщается влагой с каждого вдоха и мокрого пальто.

Рециркуляцию лучше использовать дозированно. Включай её, когда реально нужно: на пыльной трассе, в пробке рядом с грузовиком, при въезде в тоннель. В сухую погоду — без проблем. Но в дождь или при резких перепадах температур — отключай. Дай салону "подышать" и избавься от запотевших стёкол до того, как они испортят тебе обзор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Красота и стиль
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025

Узнай, какие безопасные и эффективные альтернативы ботоксу появились в 2025. Биопептиды, плазмотерапия и уход с эффектом лифтинга уже доступны!

Ботокс уходит в прошлое: вот, чем его заменяют самые продвинутые косметологи в 2025
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Спишь — худеешь: этот ужин сгоняет килограмм за ночь
Остался пень — вот как убрать его без корчевки и усилий
Полмиллиона на спидометре — и хоть бы хны: двигатели живучие, как тараканы
Самолёты МС-21 и SSJ NEW: ставка на своё небо Дмитрий Плотников За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке Игорь Буккер
Столовая СССР. Что ели инженеры и начальники цехов в рабочий полдень
Нагар, расход и вялая тяга — решается за 2 минуты
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные
Последние материалы
Греешь бедра — тает жир: эффектный способ убрать объёмы без усилий
Бананы против гипертонии: новое исследование открывает неожиданные возможности
Как ваш огород может стать лучшей защитой от надоедливых птиц
Спущенные колёса после шиномонтажа — сигнал, который нельзя игнорировать
Столовая СССР. Как варили щи по ГОСТу
Ещё одна женщина пожаловалась на сына Кадышевой: сильно хотела за него замуж
Цветок-аристократ: гладиолус не цветёт, если его посадить по-простому
Бактерии рассказывают всё: как кошки читают чужие сигналы
Как похудеть на 30 кг за год? Эта женщина не изнуряла себя тренировками и диетами и скинула вес
Железная дорога СССР. Тепловоз против электровоза: кто есть кто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.