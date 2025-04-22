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На щупе минимум — а в моторе максимум: как водители губят двигатель из-за спешки

2:12
Авто

Многие водители начинают задумываться об уровне масла только тогда, когда на приборке загорается лампочка-маслёнка. Но опытные автомобилисты знают: регулярная проверка масла — это обязательный ритуал, от которого напрямую зависит ресурс двигателя. Вот только даже эта простая процедура может сыграть злую шутку, если подойти к ней небрежно.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Щуп — это не просто железка. Он показывает, насколько "здоров" твой мотор. На нём есть две метки — "MIN" и "MAX". Всё, что между ними, считается нормой. Главное — правильно снять показания.

Чтобы всё получилось точно, машина должна стоять на ровной поверхности, без уклонов. Вынул щуп? Сначала обязательно вытри его насухо чистой тканью. Потом вставь обратно до упора, снова вытащи — и только теперь смотри на уровень.

Одна из самых распространённых ошибок — проверка уровня сразу после поездки или, что ещё хуже, на работающем моторе. В этом случае большая часть масла ещё разогнана по системе и щуп покажет меньше, чем есть на самом деле. И вот тут кроется риск: водитель видит якобы низкий уровень и решает долить. А мотор уже полон. В результате — избыток масла, который может выдавить через сальники и уплотнения. Итог — течь, угар и дорогостоящий ремонт.

Оптимальный момент для проверки — через 15 минут после выключения двигателя. За это время масло стекает в картер, и ты получаешь объективную картину. Но и ждать пару часов — не лучший вариант: на остывшем моторе уровень может казаться ниже из-за сжатия жидкости при охлаждении.

Также никогда не проверяй уровень на уклоне. Даже небольшой наклон может "сместить" масло в одну сторону поддона и снова обмануть щуп. Визуально всё будет в порядке, а по факту — нет.

Проверка масла — это не просто привычка. Это один из самых доступных способов следить за состоянием двигателя. Главное — делать это правильно и не торопиться с выводами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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