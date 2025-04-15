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Добавка в масло, которая может сократить расход и вернуть тягу

Авто

Можно ли вернуть к жизни уставший двигатель без капитального ремонта, просто залив "волшебную добавку" в масло? Увы, нет. И любой, кто обещает такое чудо — скорее всего, шарлатан. Интересно, что с этим согласны даже те, кто производит такие средства. Как сообщает "За рулем", специалисты компании "Супротек" прямо заявляют: чудес они не творят, воскрешением мёртвых моторов не занимаются. Их триботехнические составы — для восстановления, но не для воскрешения.

проверка уровня масла
Фото: Freepik by Drazen Zigic is licensed under Рublic domain
проверка уровня масла

Как работает "Супротек" на деле

После попадания состава в мотор начинается очистка от нагара, грязи и окислов. Процессы восстановления работают только на чистом металле, и лишь там, где есть трение и высокая температура. Масляные каналы, например, восстановить не получится. А вот на изношенных поверхностях образуется тонкий пористый, но прочный слой, который отлично удерживает масло — в 3-5 раз лучше, чем даже хонингованная поверхность.

Из чего сделано

Основу составов "Супротек" составляют слоистые минералы - серпентин и талькохлорит. Они известны своим низким коэффициентом трения и устойчивостью к высоким температурам. Главное — правильно их измельчить. В составе 75% частиц — размером 1-5 мкм, остальные — крупнее и твёрже. Они очищают поверхность и стимулируют "микротрение", способствуя росту защитного слоя.

Кроме того, минералы содержат примеси железа, титана, меди и других рудных соединений — они повышают твёрдость и прочность восстанавливаемого слоя.

Как применять

Состав заливается за 500-1000 км до плановой замены масла. Если двигатель грязный — сначала используется специальная промывка. После смены масла — новая порция "Супротека". При сильном износе может понадобиться повторный курс. Затем достаточно использовать поддерживающий состав при следующих ТО.

Что реально изменится

  • Улучшится компрессия

  • Снизится расход масла и топлива

  • Исчезнут шумы и нестабильная работа

  • Восстановятся зазоры в насосе и на шейках коленвала

  • Повысится давление масла

Эффект зависит от соблюдения инструкции и текущего состояния двигателя. Чем раньше начнёте — тем выше результат.

Но есть и "но"

Триботехнические составы работают только с чугуном и сталью. В моторах с алюсилом или никасилом — толку от них почти не будет. Глубокие задиры и полностью залегшие кольца "Супротек" не спасёт. А если мотор ест масло литрами, дымит и заводится с молитвами - поздно пить боржоми. Тут только ремонт или авторазбор.

Про езду без масла

Да, на выставках "Супротек" демонстрировал, что мотор может работать и без масла. Но это не повод игнорировать лампу давления. Такой эффект — временный. Он лишь даёт шанс доехать до сервиса или отогнать машину с трассы. Для дальнего путешествия на "сухую" — точно не вариант.

Уточнения

Suprotec Racing (Супротек Рейсинг) — российская автогоночная команда, выступающая на отечественных и мировых соревнованиях. Команда была создана 18 марта 2016 года. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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