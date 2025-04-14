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Octavia вернулась — но не та, что вы ждёте: старый кузов за 2,3 млн

1:24
Авто

На российском рынке снова появились новые Skoda Octavia в хорошо знакомом кузове A7 — хотя выпуск этой версии давно прекращён в Европе. Сейчас такие машины производятся исключительно в Китае, а в Россию поступают через альтернативные каналы. Как сообщает издание "За рулем", стоимость начинается от 2,3 миллиона рублей.

Skoda Octavia A7
Фото: auto.goodfon.ru by Uehybwrbq
Skoda Octavia A7

Что предлагают за эти деньги

Модель доступна, например, в мультибрендовом автосалоне в Уфе. В подарок покупателю — комплект новых зимних шин.

Оснащение довольно базовое:

  • две подушки безопасности

  • мультируль

  • мультимедиа с сенсорным экраном

  • 16-дюймовые легкосплавные диски

Другие уфимские продавцы просят за аналогичные Octavia уже 2,345 и 2,44 млн, при этом более дорогая версия идёт с годовой техгарантией. В Москве авто с теми же характеристиками предлагают за 2,55 млн рублей, также с 1 годом гарантии.

Один мотор — на всех

Технически машины не различаются: под капотом — 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатым автоматом. Простой и надёжный вариант, но не ждите спортивной динамики.

Уточнения

Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели (четыре поколения, начиная с 1996 года) было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах. Выпускается с кузовами лифтбек и универсал, с передним поперечным расположением бензиновых или дизельных двигателей, приводом на передние или на все четыре колеса (4х4). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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