Электрокар, который может ехать вверх тормашками: McMurtry Spéirling бросает вызов законам физики

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Британский стартап McMurtry Automotive представил миру нечто по-настоящему фантастическое — гиперкар Spéirling. Это не просто электрический автомобиль, а технический прорыв, способный изменить представление о том, на что способна машина.

Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ McMurtry Spéirling

Главная особенность модели — активная аэродинамическая система под названием Downforce-on-Demand. Суть в том, что автомобиль генерирует 2000 килограммов прижимной силы, то есть в два раза больше собственного веса. Благодаря этому он буквально прилипает к дороге, и не важно — вверх он колёсами или вниз.

Чтобы продемонстрировать эту сверхъестественную способность, команда McMurtry построила специальную вращающуюся платформу. Spéirling заехал на неё по наклонной рампе, после чего включились вентиляторы, раскрученные до 23 тысяч оборотов в минуту. Платформу перевернули вверх ногами — и автомобиль остался на месте. Более того, он продолжил движение по потолку, словно сцена из фантастического фильма.

Ранее этот гиперкар уже заявил о себе, установив рекорд на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде в 2022 году. Тогда он преодолел подъём за 39,08 секунды, опередив прежнего рекордсмена более чем на две секунды.

Инженерное преимущество Spéirling также в том, что он полностью электрический. А это значит — никаких проблем с масляными системами, которые у автомобилей с ДВС зависят от положения в пространстве. McMurtry удалось добиться того, что машина может спокойно функционировать даже в перевёрнутом положении.

Сейчас компания готовится выпустить ограниченную серию — 100 экземпляров финальной версии под названием Spéirling PURE. Машина получит 1000 лошадиных сил и, как ожидается, станет настоящим объектом желания для коллекционеров и любителей экстремальных технологий.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

