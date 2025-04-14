Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец
Долой импорт! Как Молопак восстанавливает рынок упаковки для напитков
Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли
Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН
Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски
Кожный барьер разрушается каждый день: вот фатальная ошибка при умывании, о которой молчат
Как обои портят впечатление от всей квартиры — и как это исправить
5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все
Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные

Электрокар, который может ехать вверх тормашками: McMurtry Spéirling бросает вызов законам физики

2:06
Авто

Британский стартап McMurtry Automotive представил миру нечто по-настоящему фантастическое — гиперкар Spéirling. Это не просто электрический автомобиль, а технический прорыв, способный изменить представление о том, на что способна машина.

McMurtry Spéirling
Фото: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
McMurtry Spéirling

Главная особенность модели — активная аэродинамическая система под названием Downforce-on-Demand. Суть в том, что автомобиль генерирует 2000 килограммов прижимной силы, то есть в два раза больше собственного веса. Благодаря этому он буквально прилипает к дороге, и не важно — вверх он колёсами или вниз.

Чтобы продемонстрировать эту сверхъестественную способность, команда McMurtry построила специальную вращающуюся платформу. Spéirling заехал на неё по наклонной рампе, после чего включились вентиляторы, раскрученные до 23 тысяч оборотов в минуту. Платформу перевернули вверх ногами — и автомобиль остался на месте. Более того, он продолжил движение по потолку, словно сцена из фантастического фильма.

Ранее этот гиперкар уже заявил о себе, установив рекорд на знаменитом фестивале скорости в Гудвуде в 2022 году. Тогда он преодолел подъём за 39,08 секунды, опередив прежнего рекордсмена более чем на две секунды.

Инженерное преимущество Spéirling также в том, что он полностью электрический. А это значит — никаких проблем с масляными системами, которые у автомобилей с ДВС зависят от положения в пространстве. McMurtry удалось добиться того, что машина может спокойно функционировать даже в перевёрнутом положении.

Сейчас компания готовится выпустить ограниченную серию — 100 экземпляров финальной версии под названием Spéirling PURE. Машина получит 1000 лошадиных сил и, как ожидается, станет настоящим объектом желания для коллекционеров и любителей экстремальных технологий.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Российский шоу-бизнес
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой Аудио 
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Здоровье
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
Электрокар, который может ехать вверх тормашками: McMurtry Spéirling бросает вызов законам физики
Дизайнера Артемия Лебедева в Японии атаковал украинец
Долой импорт! Как Молопак восстанавливает рынок упаковки для напитков
Земля полна тайн: миллионы видов ждут, чтобы их нашли
Арктическая зима на грани исчезновения: новые данные учёных РАН
Рецепты из тетради бабушки: творожная пасха по-деревенски
Кожный барьер разрушается каждый день: вот фатальная ошибка при умывании, о которой молчат
Как обои портят впечатление от всей квартиры — и как это исправить
5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все
Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.