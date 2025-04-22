Ремонт закончен, но детали не ваши: как вас могут обмануть в сервисе

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С уходом зарубежных брендов всё больше автовладельцев стали обращаться в частные мастерские — от проверенных "гаражников" до сомнительных сервисов без табличек. Но вместе с доступными ценами и быстрым обслуживанием вырос и риск наткнуться на недобросовестных мастеров. Именно поэтому осмотр машины снизу после любого ремонта — это не паранойя, а здравый смысл.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Механик на СТО чинит машину

Историй, когда владельцы обнаруживали пропажу катализатора, становится всё больше. Этот компонент можно продать за хорошие деньги, и некоторые "специалисты" без стеснения его вырезают. После такого вмешательства на выхлопной трубе остаются явные следы сварки — их сразу видно при осмотре на подъёмнике. Только вот замечают их далеко не сразу, а когда запах из выхлопа уже заставляет задуматься.

Но это не единственная схема. Часто при ремонте ходовой тебе могут показать счёт за новые запчасти, а поставить при этом старые или откровенно убитые б/у. Всё "новое" потом уходит на перепродажу, а ты даже не догадываешься, почему через месяц всё снова стучит.

Бывает и хитрее: находят "проблемы" там, где их нет. Особенно это актуально при диагностике подвески. Клиент в панике срочно покупает дорогие детали, которые в итоге просто исчезают — ведь менять на самом деле было нечего.

Чтобы не попасть в такие истории, всегда проси показать снятые детали, а также осмотри авто снизу перед тем, как оплачивать ремонт. Это даст понимание, что действительно делалось, и что заплатил ты не за воздух.

Даже с простой заменой масла могут мухлевать. Некоторые мастера не хотят возиться с ржавыми болтами на защите картера и просто откачивают масло через отверстие щупа. При этом фильтр остаётся старым. Всё чисто внешне, но мотор продолжает работать на изношенном фильтре и недоудалённой "отработке".

Проверка снизу - это не недоверие, а элементарная защита своих денег и машины. Потрать 5 минут - и, возможно, сэкономишь тысячи на повторном ремонте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

