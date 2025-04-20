Жмёшь на газ — а машина тормозит? Виновата одна из этих деталей

Нажал на газ, а вместо рывка вперёд — глухой провал и снижение оборотов? Такое поведение автомобиля — не каприз и не случайность, а прямой сигнал: под капотом что-то не в порядке. И чем раньше вы разберётесь, тем дешевле обойдётся ремонт.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Топливо не доходит

По словам руководителя автосервиса Fit Service Артема Бовта, виновата чаще всего топливная система. Неисправный насос или форсунки подают меньше топлива, чем нужно — и мотор тут же теряет силу. Бывает и обратная крайность — слишком «жирная» смесь, и тогда двигатель просто захлёбывается.

Датчики обманывают систему

Современные авто напичканы электроникой. И если сломается датчик кислорода или расходомер воздуха, блок управления будет неправильно рассчитывать смесь. Результат — нестабильная работа мотора и резкое падение оборотов при нажатии на педаль.

Дроссель не слушается

На дроссельной заслонке со временем накапливается нагар. В результате педаль нажимаешь — а реакция запаздывает. Добавим сюда неисправный датчик её положения, и система вовсе теряет понимание, сколько топлива подавать. Машина начинает жить своей жизнью.

Проблемы с зажиганием

Изношенные свечи зажигания или высоковольтные провода — ещё одна возможная причина. Искра пропадает, двигатель начинает троить, дёргаться, а при резком нажатии на газ может и вовсе заглохнуть.

Важно: если вы замечаете, что двигатель ведёт себя нестабильно, не затягивайте с визитом в сервис. На ранней стадии многие проблемы решаются быстро и недорого. А вот игнорирование симптомов может закончиться капитальным ремонтом.

Уточнения

Дроссельная заслонка — механический регулятор проходного сечения канала, изменяющий количество протекающей в канале среды — жидкости или газа.



