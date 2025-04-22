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Отказали заправить бензин в канистру: причина куда опаснее, чем кажется

1:56
Авто

Многие водители хоть раз сталкивались с отказом заправить бензин в обычную пластиковую канистру. Причём без объяснений — просто "нельзя". И тут начинается раздражение, подозрения в навязанной покупке и мысли о каком-то заговоре. Но на деле причина куда серьёзнее — и напрямую связана с твоей безопасностью.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Времена, когда водители возили с собой добротные металлические канистры, ушли. Сегодня в багажниках чаще всего лежит пластиковая тара из-под воды или "незамерзайки" — удобная, лёгкая и всегда под рукой. Но именно такие канистры и вызывают жёсткий отказ со стороны сотрудников АЗС.

На первый взгляд кажется, что проблема в тонких стенках, которые могут не выдержать паров топлива. И да — такие истории действительно бывали, когда бутылки вздувались или протекали. Но это не главное.

Настоящая опасность - статическое электричество. Бензин - это не только жидкость, но и летучие пары. Обычная пластиковая канистра, не предназначенная для хранения топлива, может накопить заряд. А достаточно одной-единственной искры, чтобы пары бензина воспламенились. Именно так и начинаются пожары на заправках.

По этой причине технический регламент запрещает заправку в любые непредназначенные ёмкости. А те самые канистры, которые тебе предлагают купить прямо на АЗС, сделаны из специального пластика. У них есть маркировка, соответствующая требованиям безопасности. Они устойчивы к бензину и не накапливают статический заряд.

Так что никакого мошенничества. Просто страховка от беды, которая может случиться буквально за секунду. Потратить пару сотен на подходящую канистру — это меньшее из зол, особенно если речь идёт о твоей безопасности и сохранности автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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