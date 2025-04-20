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Обмануть ГАИ за 3 секунды: хитрости, которые знают не все

Авто

С недавнего времени у дорожных инспекторов прибавилось работы. После обновления списка неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобиля, водители стали хитрить — и инспекторы это заметили. В беседе с naavtotrasse.ru представитель ГАИ рассказал, какие уловки используют автолюбители и к чему это может привести.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Глушим мотор — скрываем ошибки

Одна из самых частых схем — заглушить двигатель при проверке. Делается это, чтобы погасли все индикаторы на панели, включая тревожный значок ABS. АБС относится к элементам тормозной системы, и если он неисправен — движение на таком авто запрещено, а водителю светит штраф 500 рублей.

Без ремня? Быстро вырубил двигатель

Другая уловка — глушить мотор, если в салоне кто-то был непристёгнут. Водители ссылаются на пункт 2.1.2 ПДД: ремень обязателен только в движении. Но если инспектор уже заметил нарушение, никакое глушение не поможет. Штраф будет выписан.

Массовое "снятие" брызговиков

Появилась и новая мода — снимать брызговики перед техосмотром или проверкой. Причина проста: они не всегда идут с завода, и если установлены позже — формально становятся изменением конструкции авто. За это можно получить штраф по статье 12.5 КоАП — 500 рублей.

Однако в ГАИ признают: на брызговики сейчас внимание почти не обращают. А вот на горящий индикатор ABS — более чем. В таком случае кроме штрафа вы получите предписание устранить неисправность и пройти внеплановый техосмотр.

Уточнения

Брызговик — деталь автомобиля, велосипеда или мотоцикла, обычно сделанная из резины или пластика, предотвращающая вылетание брызг, снега и мелкой щебёнки из-под колес. Обычно крепится к задней части крыла.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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