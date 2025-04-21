Не нарушал, но попался: знаки, по которым ГАИ вычисляет нетрезвых без приборов

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1:45
Авто

Считается, что сотрудник ГАИ определяет пьяного водителя по "наитию" — мол, сразу видно, кто выпивал. На деле всё гораздо тоньше. Инспекторы обращают внимание на мелочи, которые выдают человека за рулём ещё до того, как он скажет хоть слово.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Например, солнечные очки в темноте. Казалось бы, обычная привычка. Но если на улице пасмурно или уже вечер, а водитель всё равно едет в тёмных очках — это сигнал. Так часто пытаются спрятать покраснение глаз, затуманенный взгляд или просто замедленную реакцию.

Приоткрытые окна в плохую погоду — тоже подозрительный момент. Особенно если прохладно или идёт дождь. Для инспектора это может означать только одно: в салоне пытаются проветрить запах спиртного.

Интересен и такой нюанс, как опущенные солнцезащитные козырьки, когда солнце даже близко не мешает. Многие не задумываются, но это тоже заметный знак. Считается, что таким образом водитель старается закрыться от внимания инспектора — значит, есть что скрывать.

Поведение на дороге — ещё один важный показатель. Водители, которые виляют за грузовиками, держатся на 2-3 метра дальше от стоп-линии, или делают резкие, неуверенные торможения, часто просто пытаются не привлекать внимания. И этим самым его привлекают ещё сильнее.

Инспекторы давно научились считывать такие "мелочи". Даже если ты едешь строго по правилам, нетрезвое поведение всё равно выдаёт себя через детали. А значит, велика вероятность, что тебе предложат пройти проверку — не из-за "наитию", а по вполне конкретным признакам.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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