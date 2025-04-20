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Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили

2:07
Авто

На трассе всё спокойно, скорость чуть выше нормы — и вдруг: штраф в приложении за превышение. Где камера? Почему её не было на карте? Ответ прост — это была передвижная установка, которую заметить не так уж легко. Но есть способы не попасться.

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Камеры не прячутся — вы их не видите

По закону все стационарные камеры должны быть в открытом доступе: их координаты передаются в официальные базы, а оттуда — в карты и навигационные приложения. С этим всё понятно. А вот передвижные комплексы - история посложнее.

Их маршрут заранее согласуется с надзорными органами, но в открытом доступе координаты не публикуются. Тем не менее, современные приложения вроде Яндекс.Навигатора всё равно их показывают. Как?

Откуда берутся данные о "мобильных" камерах

Информацию собирают из трёх источников:

  • официальные базы ГАИ и ЦОДД,

  • пользовательские отметки водителей,

  • системы видеонаблюдения с анализа дорожной ситуации.

Установки легко узнать вживую: это машины с характерной конструкцией на крыше, закрывающей оборудование от осадков.

Как не пропустить камеру в приложении

Некоторые водители жалуются: передвижные камеры не отображаются. Чаще всего дело в настройках.

Нужно:

  1. Зайти в меню навигационного приложения

  2. Найти раздел "Камеры"

  3. Отметить пункт "Передвижные комплексы"

После этого они появятся на карте — с разными значками в зависимости от типа нарушений:

  • Белый значок на синем фоне — контроль разметки, выезд на встречку, проезд на красный

  • Красный круг на белом фоне — фиксируют превышение скорости

Почему это важно

Передвижные камеры могут не только фиксировать скорость, но и "ловить" водителей за выезд на встречную полосу, пересечение сплошной и нарушение правил парковки. Пропустить такую — значит получить штраф, о котором узнаешь только через несколько дней.

Уточнения

Яндекс Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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