Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

На трассе всё спокойно, скорость чуть выше нормы — и вдруг: штраф в приложении за превышение. Где камера? Почему её не было на карте? Ответ прост — это была передвижная установка, которую заметить не так уж легко. Но есть способы не попасться.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

Камеры не прячутся — вы их не видите

По закону все стационарные камеры должны быть в открытом доступе: их координаты передаются в официальные базы, а оттуда — в карты и навигационные приложения. С этим всё понятно. А вот передвижные комплексы - история посложнее.

Их маршрут заранее согласуется с надзорными органами, но в открытом доступе координаты не публикуются. Тем не менее, современные приложения вроде Яндекс.Навигатора всё равно их показывают. Как?

Откуда берутся данные о "мобильных" камерах

Информацию собирают из трёх источников:

официальные базы ГАИ и ЦОДД,

пользовательские отметки водителей,

системы видеонаблюдения с анализа дорожной ситуации.

Установки легко узнать вживую: это машины с характерной конструкцией на крыше, закрывающей оборудование от осадков.

Как не пропустить камеру в приложении

Некоторые водители жалуются: передвижные камеры не отображаются. Чаще всего дело в настройках.

Нужно:

Зайти в меню навигационного приложения Найти раздел "Камеры" Отметить пункт "Передвижные комплексы"

После этого они появятся на карте — с разными значками в зависимости от типа нарушений:

Белый значок на синем фоне — контроль разметки, выезд на встречку, проезд на красный

Красный круг на белом фоне — фиксируют превышение скорости

Почему это важно

Передвижные камеры могут не только фиксировать скорость, но и "ловить" водителей за выезд на встречную полосу, пересечение сплошной и нарушение правил парковки. Пропустить такую — значит получить штраф, о котором узнаешь только через несколько дней.

Уточнения

Яндекс Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс.



