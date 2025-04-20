Навигатор вас подводит? Камеры не исчезли, просто вы их отключили

На трассе всё спокойно, скорость чуть выше нормы — и вдруг: штраф в приложении за превышение. Где камера? Почему её не было на карте? Ответ прост — это была передвижная установка, которую заметить не так уж легко. Но есть способы не попасться.
По закону все стационарные камеры должны быть в открытом доступе: их координаты передаются в официальные базы, а оттуда — в карты и навигационные приложения. С этим всё понятно. А вот передвижные комплексы - история посложнее.
Их маршрут заранее согласуется с надзорными органами, но в открытом доступе координаты не публикуются. Тем не менее, современные приложения вроде Яндекс.Навигатора всё равно их показывают. Как?
Информацию собирают из трёх источников:
официальные базы ГАИ и ЦОДД,
пользовательские отметки водителей,
системы видеонаблюдения с анализа дорожной ситуации.
Установки легко узнать вживую: это машины с характерной конструкцией на крыше, закрывающей оборудование от осадков.
Некоторые водители жалуются: передвижные камеры не отображаются. Чаще всего дело в настройках.
Нужно:
Зайти в меню навигационного приложения
Найти раздел "Камеры"
Отметить пункт "Передвижные комплексы"
После этого они появятся на карте — с разными значками в зависимости от типа нарушений:
Белый значок на синем фоне — контроль разметки, выезд на встречку, проезд на красный
Красный круг на белом фоне — фиксируют превышение скорости
Передвижные камеры могут не только фиксировать скорость, но и "ловить" водителей за выезд на встречную полосу, пересечение сплошной и нарушение правил парковки. Пропустить такую — значит получить штраф, о котором узнаешь только через несколько дней.
Яндекс Навигатор — навигационное мобильное приложение от российской компании Яндекс.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.