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Эти три аббревиатуры на светофоре могут решить вашу судьбу

2:04
Авто

Вы когда-нибудь замечали на корпусе светофора странные аббревиатуры — ОУ, РУ, АУ? Если да, но проходили мимо, не задумываясь — пора пересмотреть подход. Эти буквы не просто так и могут многое рассказать о том, как работает сигнал и чего от него ждать.

светофор
Фото: Wikipedia by Kryp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
светофор

Что означают эти загадочные буквы

По словам представителя ГАИ в интервью, у каждой аббревиатуры — своя логика:

  • ОУ - операторское управление. Светофором управляют вручную из центра.

  • РУ - ручное управление на месте. Инспектор регулирует движение, находясь рядом.

  • АУ - адаптивное управление. Умный светофор сам решает, когда и как переключаться, подстраиваясь под поток.

Адаптивные системы способны анализировать трафик, подключены к видеонаблюдению и прогнозируют дорожную ситуацию. Звучит футуристично, но такие светофоры уже работают в России с 2013 года.

Где подвох

У "умных" светофоров (АУ) нет обратного отсчёта времени. Это значит, что зелёный может загореться внезапно. Пешеходу — опасно. Водителю — стресс. Отсюда совет: внимательность — на максимум, особенно на загруженных перекрёстках.

Светофоры с маркировкой РУ — особая история. Их часто используют при дорожных работах, а сигналы могут отключаться вручную. В результате — хаос: внезапное отключение или переключение без предупреждения. Такие ситуации требуют от водителя быстрой реакции, иначе риск ДТП возрастает в разы.

Что делать водителю и пешеходу

  • Обращайте внимание на буквы на светофоре. Они — подсказка о его поведении.

  • Не надейтесь на таймер — его может не быть.

  • При РУ — двойная осторожность: светофор может выключиться или "мигнуть" без логики.

  • А при АУ — не расслабляйтесь: светофор может принять решение быстрее, чем вы моргнёте.

Уточнения

Аббревиату́ра — слово, образованное сокращением слова или словосочетания и читаемое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих в него.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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