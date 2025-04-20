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Бак ещё пустой, а пистолет уже отключился? Не всё так просто

1:44
Авто

Ситуация, знакомая каждому: бак пуст, колонка в руках, но заправка внезапно прерывается. Пистолет сам отщёлкивается, будто топливо уже "по горло". И приходится вручную запускать подачу снова и снова. Почему так происходит, если бак явно не полный?

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Не баг, а фича: как работает заправочный пистолет

Заправочные пистолеты устроены не так просто, как может показаться. Внутри них есть вентиляционный канал, который "следит" за подачей топлива. Как только воздух перестаёт проходить через канал — это сигнал, что бак вот-вот переполнится. И механизм срабатывает: подача топлива останавливается автоматически, чтобы не допустить перелива.

Кстати, в конструкции нет никаких датчиков и электроники - только механика. Это сделано для предотвращения возгораний: на АЗС всё должно быть максимально безопасно.

Почему пистолет щёлкает слишком рано

Если "отстрел" происходит ещё в начале заправки — значит, что-то пошло не так:

  • Неисправность оборудования самой АЗС

  • Неправильная установка пистолета в горловину бака

  • Засорение топливного патрубка

  • Проблемы с вентиляцией бака — воздух не уходит, и система считает, что бензин уже под завязку

Не пытайся "долить до полного"

Как бы ни хотелось залить "до капли" — не стоит игнорировать щелчок пистолета. Попытка вручную втиснуть лишние граммы может обернуться переливом, а это уже пожароопасно, особенно в жару.

Проще говоря: если пистолет отключился — доверься ему. И лучше проверь, всё ли в порядке с заправочной системой, а не только с уровнем в баке.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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