Бак ещё пустой, а пистолет уже отключился? Не всё так просто

Ситуация, знакомая каждому: бак пуст, колонка в руках, но заправка внезапно прерывается. Пистолет сам отщёлкивается, будто топливо уже "по горло". И приходится вручную запускать подачу снова и снова. Почему так происходит, если бак явно не полный?
Заправочные пистолеты устроены не так просто, как может показаться. Внутри них есть вентиляционный канал, который "следит" за подачей топлива. Как только воздух перестаёт проходить через канал — это сигнал, что бак вот-вот переполнится. И механизм срабатывает: подача топлива останавливается автоматически, чтобы не допустить перелива.
Кстати, в конструкции нет никаких датчиков и электроники - только механика. Это сделано для предотвращения возгораний: на АЗС всё должно быть максимально безопасно.
Если "отстрел" происходит ещё в начале заправки — значит, что-то пошло не так:
Неисправность оборудования самой АЗС
Неправильная установка пистолета в горловину бака
Засорение топливного патрубка
Проблемы с вентиляцией бака — воздух не уходит, и система считает, что бензин уже под завязку
Как бы ни хотелось залить "до капли" — не стоит игнорировать щелчок пистолета. Попытка вручную втиснуть лишние граммы может обернуться переливом, а это уже пожароопасно, особенно в жару.
Проще говоря: если пистолет отключился — доверься ему. И лучше проверь, всё ли в порядке с заправочной системой, а не только с уровнем в баке.
Автомоби́льная запра́вочная ста́нция (АЗС, бензоколонка, автозаправка, заправка) — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.