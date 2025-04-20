Не коврики виноваты: что реально вызывает запах сырости в авто

Запах сырости в салоне автомобиля — не просто неприятный аромат, от которого хочется открыть все окна. Часто это тревожный звоночек, за которым скрываются реальные неисправности. И если вовремя их не устранить — последствия могут оказаться не только дорогими, но и опасными.
Холодное время года — главный провокатор сырости в авто. Снег на обуви, грязь и песок с улицы — всё это оседает на ковриках. Влага просачивается ниже, в обшивку и пол, где быстро начинает гнить. Результат — стойкий запах затхлости. Единственный выход — держать ковры сухими и не лениться убирать воду сразу.
Весной запах не улетучился? Вероятно, пришло время сменить салонный фильтр. Многие водители про него забывают, хотя менять его стоит не раз в год, а раз в сезон - особенно в наших реалиях. Загрязнённый фильтр становится рассадником пыли, грибка и бактерий.
Не все знают, но двигатель тоже нужно мыть. Раз в сезон — оптимальный режим. Грязь и влага в моторном отсеке могут распространять запах по всей машине. А если туда попадает ещё и масло — "аромат" будет надолго.
Плохо пахнет из воздуховодов? Скорее всего, там давно поселились бактерии и плесень. Владелец СТО в интервью советует: раз в год проводите чистку системы отопления, особенно если пользуетесь кондиционером. Совмещайте это с обслуживанием радиатора печки и заправкой фреона.
Мало кто знает, но основной радиатор тоже может источать запах сырости. Решение — промывать его изнутри и снаружи, хотя бы раз в два года. И делать это лучше одновременно с заменой охлаждающей жидкости.
Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.