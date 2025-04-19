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Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму

2:09
Авто

Останавливает инспектор. Вроде всё в порядке, документы на месте, ремень пристёгнут. И тут — вопрос с подвохом: "Когда в последний раз употребляли алкоголь?" Сказано спокойно, но это — проверка не на запах, а на вашу реакцию.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

Что стоит за этим вопросом

Майор полиции в интервью naavtotrasse.ru объяснил: вопрос задан не просто так. Он служит не для сбора информации, а чтобы посмотреть — как вы ответите. Зашлись в смехе? Начали оправдываться или нервничать? Придумали шутку? Поздравляем — вы только что записались в кандидаты на углублённую проверку.

Почему не стоит шутить

Юмор с гаишниками — штука тонкая. Особенно, если пошутить в духе "да я и сейчас навеселе". Инспектору не смешно, а вот направить вас на медосвидетельствование — легко. С врачами, справками и кучей потерянного времени.

Некоторые водители и вовсе сталкивались с "подставным" алкотестером — с ваткой внутри, пропитанной спиртом. Такой прибор почти гарантированно покажет "пары". Итог — либо спор и доказывание своей правоты, либо, что печальнее, предложение решить вопрос на месте.

Как отвечать правильно

  • Кратко.

  • Уверенно.

  • Без лишних подробностей.

Лучше всего — сообщить, что вы не употребляете вообще или делаете это исключительно по праздникам. Не называйте конкретных дат. Не говорите "вчера" или "два дня назад". Даже если это правда — инспектор может заподозрить, что вы всё ещё не "остыли".

Готовность к проверке и уверенность в себе — лучшее оружие. Спокойный тон и отсутствие страха действуют гораздо сильнее любых справок.

Почему важно держать себя в руках

ГАИ сегодня активнее, чем когда-либо, ищет водителей "под шофе". Иногда — даже слишком активно. Давление, моральный прессинг, провокации на взятку — всё это реально. Но если вы собраны, не паникуете и отвечаете грамотно, вас попросту не за что зацепить.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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