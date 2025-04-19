Один вопрос ГАИшника, после которого водители сами себе роют яму

Останавливает инспектор. Вроде всё в порядке, документы на месте, ремень пристёгнут. И тут — вопрос с подвохом: "Когда в последний раз употребляли алкоголь?" Сказано спокойно, но это — проверка не на запах, а на вашу реакцию.
Майор полиции в интервью naavtotrasse.ru объяснил: вопрос задан не просто так. Он служит не для сбора информации, а чтобы посмотреть — как вы ответите. Зашлись в смехе? Начали оправдываться или нервничать? Придумали шутку? Поздравляем — вы только что записались в кандидаты на углублённую проверку.
Юмор с гаишниками — штука тонкая. Особенно, если пошутить в духе "да я и сейчас навеселе". Инспектору не смешно, а вот направить вас на медосвидетельствование — легко. С врачами, справками и кучей потерянного времени.
Некоторые водители и вовсе сталкивались с "подставным" алкотестером — с ваткой внутри, пропитанной спиртом. Такой прибор почти гарантированно покажет "пары". Итог — либо спор и доказывание своей правоты, либо, что печальнее, предложение решить вопрос на месте.
Кратко.
Уверенно.
Без лишних подробностей.
Лучше всего — сообщить, что вы не употребляете вообще или делаете это исключительно по праздникам. Не называйте конкретных дат. Не говорите "вчера" или "два дня назад". Даже если это правда — инспектор может заподозрить, что вы всё ещё не "остыли".
Готовность к проверке и уверенность в себе — лучшее оружие. Спокойный тон и отсутствие страха действуют гораздо сильнее любых справок.
ГАИ сегодня активнее, чем когда-либо, ищет водителей "под шофе". Иногда — даже слишком активно. Давление, моральный прессинг, провокации на взятку — всё это реально. Но если вы собраны, не паникуете и отвечаете грамотно, вас попросту не за что зацепить.
Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?