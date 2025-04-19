Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого

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Вы стоите на перекрёстке. Загорелся зелёный. Поток поехал. Но ваша полоса — с выключенной стрелкой. Можно ли ехать? Интуиция говорит — да. Правила — категорически нет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красный сигнал светофора

В чём подвох

На первый взгляд — зелёный есть, движение разрешено. Но если на светофоре установлена дополнительная секция со стрелкой, она регулирует отдельное направление. Если стрелка не горит — движение в её сторону запрещено. Да, даже если основной сигнал — зелёный.

Об этом рассказал инспектор ГАИ. Он напомнил: такие секции нужны для разгрузки перекрёстков и безопасного движения — без конфликтов с пешеходами и другими машинами.

Что будет за ошибку

Если вы свернёте по неработающей стрелке — система может расценить это как проезд на красный. А это уже не мелочь.

Санкции могут быть очень серьёзными:

Первый случай: штраф 1500 рублей

Повторное нарушение в течение года: штраф до 7500 рублей

Или — лишение прав на 4-6 месяцев

Особенно строго такие проступки караются в больших городах, где всё чаще их фиксируют камеры. А значит, проехать "на автомате" и остаться незамеченным — не получится.

Почему это опасно

Стрелка погасла не просто так. Часто за перекрёстком в этот момент пешеходам горит зелёный. Вы поворачиваете — и оказываетесь прямо на "зебре", где идут люди. Ошибка в такой ситуации может стоить не только штрафа, но и чьей-то жизни.

Когда можно ехать

Если из вашей полосы предусмотрено движение только в сторону стрелки — ждите, пока она загорится. А вот если полоса общая, и направление совпадает с основным зелёным сигналом — двигаться можно вместе с потоком. Главное — понимать разницу.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный прибор для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. При использовании сигнальных огней различают светофоры с цветными сигналами — зелёным, жёлтым, красным, а также синим, лунно-белым (на железных дорогах); позиционные, которые сигнализируют расположением одноцветных огней; комбинированные, сочетающие сигнализацию цветом и расположением огней.



