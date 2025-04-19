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Сначала скрипит, потом не тормозит: как вовремя поймать поломку

1:54
Авто

Любой водитель, который действительно знает свою машину, чувствует малейшие изменения в её "поведении". И это чувство не подводит: авто редко ломается внезапно — чаще оно предупреждает. Главное — не проморгать эти сигналы.

Работа с двигателем автомобиля
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Работа с двигателем автомобиля

Запах, которого быть не должно

Первое, на что стоит обратить внимание — посторонние запахи в салоне. Автоэксперт Максим Ракитин пояснил: если вы чувствуете запах бензина - это уже тревожный звоночек. Исключение — только заправка на АЗС. В остальных случаях запах может указывать на проблемы с топливной системой.

Двигатель заводится странно

Машина "думает" дольше обычного перед запуском? Или обороты на холостом ходу пляшут, как им вздумается? Всё это — признаки надвигающейся беды. Даже если двигатель в итоге заводится и работает, такие сбои говорят о том, что пора на диагностику.

Электроника шалит

По словам Ракитина, внезапные ошибки в работе электроники и электрики тоже не появляются без причины. Сигналы на панели, отключающиеся фары, отказавшие стеклоподъёмники — всё это может быть первым этапом более серьёзной неисправности.

Скрип в тормозах — не просто звук

Если вы слышите скрип в тормозных колодках, даже на "холодную" — не игнорируйте. Иногда это результат износа, иногда — следствие загрязнения. Но если звук усиливается — тормозная система может потребовать ремонта.

Чем громче звук — тем больше беда

"Чем громче и регулярнее становятся посторонние звуки, тем больше оснований насторожиться", — подчёркивает эксперт.

Каждая часть машины может "говорить" — скрипами, стуками, дребезгом или даже запахами. Главное — не заткнуть уши и не ждать, пока поломка добьёт двигатель или подвеску окончательно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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