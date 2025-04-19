Купили из Китая — доведи до ума: что нужно сделать сразу

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Даже самые свежие и модные китайские машины не застрахованы от суровой российской действительности. Производители, конечно, стараются: уже на заводе в автомобили устанавливают подогревы сидений, рулей, зеркал и даже батарей с форсунками. Казалось бы — идеальный выбор для зимней России. Но есть один нюанс, о котором стоит знать до того, как сесть за руль.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Ржавчина приходит первой

Даже у нового автомобиля коррозия может появиться уже после первой зимы. Причём не на видимых частях кузова, а там, где металл прикрыт минимально. "Автовзгляд" советует: сразу после покупки отправляйтесь не на мойку и не в ТЦ за ковриками, а в проверенный антикор-сервис. Причём именно в узкоспециализированный.

Что это значит? Вам не просто забрызгают арки баллончиком, а аккуратно вскроют нужные полости, обработают составом с глубоким проникновением и сделают так, чтобы на ближайшие 5-6 лет про "рыжики" можно было забыть. Стоит ли это 10 тысяч рублей? Нет. От 50 тысяч и выше — но и эффект другой.

Параллельный импорт и неподходящие жидкости

Многие китайские авто приезжают в Россию по параллельному импорту. И здесь кроется ещё одна опасность. Системы охлаждения, климат-контроль, типы масел и антифризов — всё это может быть рассчитано на совершенно иные условия. В итоге — перегревы, неработающий климат зимой и ранний износ агрегатов.

Специалисты советуют: сразу меняйте моторное масло и антифриз. И подбирайте не "на глаз" и не по совету соседа, а через онлайн-сервисы, которые учитывают ваш регион, температуру и двигатель. Да, это не бесплатно. Но дешевле, чем замена мотора через два года.

Уточнения

Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

