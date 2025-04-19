Годами на ходу: какие машины переживут даже небрежного владельца

Когда одометр подбирается к отметке в 300 000 км, большинство водителей начинают думать о замене машины. Но есть те, кто знает: не всё так страшно. Некоторые модели способны проехать ещё столько же — если не больше. Надёжность, простота и живучесть — вот что делает эти автомобили настоящими легендами вторичного рынка.

Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Corolla

Toyota Corolla: неубиваемая классика

Если на дороге встречается Corolla в кузовах E120 или E150, можно быть уверенным: она ещё поборется за жизнь. Моторы 1.6 1ZR-FE и 1.8 1ZZ-FE служат долго, даже при средней заботе. Подвеска прощает ямы, кузов оцинкован, а сборка — почти эталон. Минус только один — найти «живой» экземпляр за вменяемые деньги сложно.

Volkswagen Polo Sedan: рабочая лошадка

Этот седан стал любимцем таксистов не просто так. Мотор 1.6 MPI — без турбин и сложных систем — может выдать до 500 000 км. Главное — вовремя удалить катализатор. Автомат Aisin требует чистого масла, но в целом надёжен. Минусы? Простоватый салон и слабая шумоизоляция. Но если нужен верный друг за разумные деньги — это он.

Renault Logan I: выносливый простак

О Logan в России ходят легенды. Особенно ценят его моторы K7M и K4M — они спокойно переваривают некачественный бензин и редкое ТО. Подвеска выдерживает самые суровые дороги, хотя кузов не оцинкован. Автомат встречается редко — и слава богу, ведь DP2 живёт недолго. Всё остальное — надёжно и просто.

Chevrolet Lacetti: старичок с характером

Даже спустя годы Lacetti с мотором 1.6 F16D3 уверенно держится на дорогах. Главное — следить за охлаждением. Подвеска комфортнее, чем у Polo, а салон просторный. Однако кузов без защиты — без антикоррозийки начнёт «цвести». Зато цена на вторичке радует глаз и кошелёк.

Ford Focus II: драйв без компромиссов

Focus второго поколения ценят за управляемость. Надёжные моторы Duratec 1.6 и 2.0 живут долго, если не забывать про сервис. Автомат — не самый быстрый, но терпеливый. Электроника — дело тонкое, может подкинуть сюрпризов. В остальном — отличное соотношение цена/качество.

Уточнения

Одо́метр в просторечии счётчик — прибор для измерения количества оборотов колеса. При помощи него может быть измерен пройденный транспортным средством путь. Первый одометр был изобретён Героном Александрийским.

