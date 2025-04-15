Какой электроскутер вам нужен? Пять ключевых отличий между моделями

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1:34
Авто

С 2023 года в Рио-де-Жанейро наблюдается взрывной рост популярности лёгкого электротранспорта — от скутеров до мопедов. Всё больше людей выбирают компактные и экологичные средства передвижения. Однако не всегда понятно, чем они отличаются между собой — и какие правила действуют для каждого типа.

Человек на электросамокате
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек на электросамокате

Электрические велосипеды

Они работают только при помощи педалей, не имеют дроссельной заслонки и развивают скорость не более 32 км/ч. Их основное назначение — индивидуальная мобильность, без возможности перевозки пассажиров.

Самоходные транспортные средства

Имеют те же скоростные ограничения, но могут быть оснащены системой самобалансировки. По нормативам, ширина таких средств не должна превышать 70 см, а колесная база — 130 см.

Мопеды

Более прочные и мощные, чем электровелосипеды, но ограничены по характеристикам: не более 50 см³ рабочего объёма и мощностью до 4000 Вт. Для управления мопедом требуются регистрация и водительское удостоверение категории "Аkk".

Правила и нормы
Национальный совет по дорожному движению (Contran) установил чёткие критерии классификации, скорости и допусков к управлению каждым видом транспорта.

Развитие микро-мобильности даёт больше свободы, но важно понимать, что именно вы используете — и какие правила к этому применимы.

Уточнения

Моторо́ллер (от нем. motorroller), или ску́тер (от англ. to scoot — бежать стремглав; удирать, давать дёру) — разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счёт выемки с площадкой для ног, а также панель лобовой облицовки, защищающую седока и детали мотороллера от грязи.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
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