Какой электроскутер вам нужен? Пять ключевых отличий между моделями

С 2023 года в Рио-де-Жанейро наблюдается взрывной рост популярности лёгкого электротранспорта — от скутеров до мопедов. Всё больше людей выбирают компактные и экологичные средства передвижения. Однако не всегда понятно, чем они отличаются между собой — и какие правила действуют для каждого типа.
Электрические велосипеды
Они работают только при помощи педалей, не имеют дроссельной заслонки и развивают скорость не более 32 км/ч. Их основное назначение — индивидуальная мобильность, без возможности перевозки пассажиров.
Самоходные транспортные средства
Имеют те же скоростные ограничения, но могут быть оснащены системой самобалансировки. По нормативам, ширина таких средств не должна превышать 70 см, а колесная база — 130 см.
Мопеды
Более прочные и мощные, чем электровелосипеды, но ограничены по характеристикам: не более 50 см³ рабочего объёма и мощностью до 4000 Вт. Для управления мопедом требуются регистрация и водительское удостоверение категории "Аkk".
Правила и нормы
Национальный совет по дорожному движению (Contran) установил чёткие критерии классификации, скорости и допусков к управлению каждым видом транспорта.
Развитие микро-мобильности даёт больше свободы, но важно понимать, что именно вы используете — и какие правила к этому применимы.
Моторо́ллер (от нем. motorroller), или ску́тер (от англ. to scoot — бежать стремглав; удирать, давать дёру) — разновидность мотоцикла, имеющая более удобную посадку за счёт выемки с площадкой для ног, а также панель лобовой облицовки, защищающую седока и детали мотороллера от грязи.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.