Fiat 147 возвращается: концепт Urban Classic 2026 удивляет сочетанием ретро и технологий

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В 2026 году дизайнеры из команды Garagem Master представили концепт Fiat 147 Urban Classic — современную интерпретацию культового бразильского автомобиля, впервые выпущенного в 1976 году. Этот проект сочетает в себе ностальгический дизайн с передовыми технологиями, предлагая уникальное сочетание прошлого и будущего.​

Фото: commons.wikimedia.org by Jmcolubi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фиат 147

Дизайн: классика с современными акцентами

Передняя часть автомобиля сохраняет узнаваемые черты оригинала: прямоугольные фары, компактный кузов и прямолинейный капот. Однако теперь фары оснащены LED-технологией с характерной световой подписью, а решётка радиатора выполнена в стиле black piano с подсвеченным логотипом Fiat. Задняя часть также отсылает к классике: вертикальные фонари с LED-анимацией и аккуратный багажник с рельефной надписью "FIAT".

Интерьер: винтажный стиль с современными технологиями

Салон автомобиля объединяет ретро-эстетику с современными удобствами. Прямые линии панели приборов, хромированные детали и тканевые вставки создают атмосферу 70-х годов. В то же время, 10-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, цифровая приборная панель и многофункциональный руль обеспечивают комфорт и функциональность. Сиденья с ретро-стежкой предлагают электрические регулировки, подогрев и даже функцию массажа в топовых комплектациях.​

Технические характеристики: выбор между гибридом и электромобилем

Концепт предлагает две версии силовой установки:​

1.0-литровый турбированный гибрид мощностью около 130 л. с. с вариатором CVT.​

Полностью электрическая версия с мощностью 150 л. с., батареей на 45 кВт·ч и запасом хода до 320 км.

Обе версии оснащены современными системами безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.​

Стоимость и позиционирование

Предполагается, что гибридная версия будет стоить от 129 900 реалов, а полностью электрическая — от 169 000 реалов. Таким образом, автомобиль позиционируется как премиальный компактный хэтчбек, сочетающий в себе стиль и современные технологии.​

Важно отметить, что Fiat 147 Urban Classic 2026 — это дизайнерский концепт от команды Garagem Master и не является официальным проектом компании Fiat. Тем не менее, он демонстрирует, как можно переосмыслить классический автомобиль в контексте современных требований к дизайну, технологиям и экологичности.

Уточнения

Fiat 147 — субкомпактный автомобиль итальянской компании Fiat.

