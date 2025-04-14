Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все
Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные
Эти привычки убивают ваши брови — и вы даже не догадываетесь об этом
Машина мечты: почему люди до сих пор восстанавливают ГАЗ-21?
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Как заставить флоксы цвести дважды — секрет раскрыт
Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови
Этот приём знают немногие — а мясо после него получается идеально мягким и сочным
Японская зарядка, которая избавляет от сутулости за 1 минуту

Fiat 147 возвращается: концепт Urban Classic 2026 удивляет сочетанием ретро и технологий

3:03
Авто

В 2026 году дизайнеры из команды Garagem Master представили концепт Fiat 147 Urban Classic — современную интерпретацию культового бразильского автомобиля, впервые выпущенного в 1976 году. Этот проект сочетает в себе ностальгический дизайн с передовыми технологиями, предлагая уникальное сочетание прошлого и будущего.

Фиат 147
Фото: commons.wikimedia.org by Jmcolubi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фиат 147

Дизайн: классика с современными акцентами

Передняя часть автомобиля сохраняет узнаваемые черты оригинала: прямоугольные фары, компактный кузов и прямолинейный капот. Однако теперь фары оснащены LED-технологией с характерной световой подписью, а решётка радиатора выполнена в стиле black piano с подсвеченным логотипом Fiat. Задняя часть также отсылает к классике: вертикальные фонари с LED-анимацией и аккуратный багажник с рельефной надписью "FIAT".

Интерьер: винтажный стиль с современными технологиями

Салон автомобиля объединяет ретро-эстетику с современными удобствами. Прямые линии панели приборов, хромированные детали и тканевые вставки создают атмосферу 70-х годов. В то же время, 10-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, цифровая приборная панель и многофункциональный руль обеспечивают комфорт и функциональность. Сиденья с ретро-стежкой предлагают электрические регулировки, подогрев и даже функцию массажа в топовых комплектациях.

Технические характеристики: выбор между гибридом и электромобилем

Концепт предлагает две версии силовой установки:

  • 1.0-литровый турбированный гибрид мощностью около 130 л. с. с вариатором CVT.

  • Полностью электрическая версия с мощностью 150 л. с., батареей на 45 кВт·ч и запасом хода до 320 км.

Обе версии оснащены современными системами безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.

Стоимость и позиционирование

Предполагается, что гибридная версия будет стоить от 129 900 реалов, а полностью электрическая — от 169 000 реалов. Таким образом, автомобиль позиционируется как премиальный компактный хэтчбек, сочетающий в себе стиль и современные технологии.

Важно отметить, что Fiat 147 Urban Classic 2026 — это дизайнерский концепт от команды Garagem Master и не является официальным проектом компании Fiat. Тем не менее, он демонстрирует, как можно переосмыслить классический автомобиль в контексте современных требований к дизайну, технологиям и экологичности.

Уточнения

Fiat 147 — субкомпактный автомобиль итальянской компании Fiat.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Авто
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика Аудио 
Популярное
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика

Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.

Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Кто в доме хозяин?: Песков честно ответил, на чьи деньги живёт его семья с Навкой
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Как создавались автомобили в СССР: от чертежа до сборки Дмитрий Плотников Востоковед Долгов оценил возможность достижения компромисса на переговорах Иран — США в Омане Любовь Степушова Кинорежиссёр Булат Сабитов: Сегодня неправильно представлять Казань как город с большой преступностью Анжела Якубовская
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Сон с лапкой на морде — не просто привычка, а важный сигнал
Последние материалы
5 неожиданных применений кислородного отбеливателя — вы точно не пробовали все
Секрет стройности: почему углеводы важнее калорий — новые данные
Эти привычки убивают ваши брови — и вы даже не догадываетесь об этом
Машина мечты: почему люди до сих пор восстанавливают ГАЗ-21?
Запеканка, которая спасает, когда не хочется стоять у плиты
Как заставить флоксы цвести дважды — секрет раскрыт
Донор = здоровый: что происходит с телом после каждой сдачи крови
Этот приём знают немногие — а мясо после него получается идеально мягким и сочным
Японская зарядка, которая избавляет от сутулости за 1 минуту
Эти собаки выглядят круче моделей с глянца — и вот почему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.