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ТОП-5 самых брутальных грузовиков СССР

3:04
Авто

Советские грузовики — это брутальность в чистом металле. Грохот мотора, запах солярки, мощные рамы и кузова, созданные не для красоты, а для выживания.

MAZ-537
Фото: commons.wikimedia.org by User№101, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
MAZ-537

Вот ТОП-5 самых брутальных грузовиков СССР, от которых веет суровой романтикой больших дорог и бескрайних строек.

1. КрАЗ-255Б — "Сила, которой всё по плечу"

Годы выпуска: 1967-1994. Мотор: дизель V8, 240 л. с.

Особенности: гигантские колёса, полный привод 6x6, умел карабкаться хоть по болотам, хоть по снегу по колено. Любимец армии, инженерных войск и дальних северных трасс.

Брутальность: 10/10 — мог вытянуть целый эшелон на себе.

2. ЗИЛ-131 — "Военный универсал"

Годы выпуска: 1966-1994. Мотор: бензиновый V8, 150 л. с.

Особенности: многоцелевой армейский зверь, переживший Афганистан и Крайний Север. Выносливый, как солдат. Часто таскал ракеты, радиостанции и даже полевые кухни.

Брутальность: 9/10 — и пахал, и воевал, и в тайге не подвёл.

3. ГАЗ-66 — "Шишига" — коротыш, но злющий

Годы выпуска: 1964-1999. Мотор: V8, 115 л. с.

Особенности: короткая база, большой клиренс, полный привод. Удивительно проходимый и неприхотливый. Любимец геологов, связистов, военных.

Брутальность: 8/10 — неукротимая маленькая зверюга с квадратной физиономией.

4. МАЗ-537 — "Тягач из ада"

Годы выпуска: с 1960-х. Мотор: V12, дизель, 525 л. с.

Особенности: перевозил ракеты, танки, гигантские грузы весом под 100 тонн. Размер — как у дома, звук — как у танка.

Брутальность: 11/10 — монстр, рядом с которым даже Hummer выглядит как игрушка.

5. ЗИЛ-157 — "Грузовик с харизмой"

Годы выпуска: 1958-1991. Мотор: 5.5 л, бензиновый, 109 л. с.

Особенности: классическая "морда" с вертикальными щелями-ноздрями. Первые внедорожные грузовики с системой подкачки шин.

Брутальность: 7/10 — олдскульный красавец, суровый и узнаваемый.

Если бы делали боевик в СССР — главным героем был бы КрАЗ, а напарником — ГАЗ-66. Грузовики, которые пахли маслом, гремели железом и не знали, что такое каприз.

Тест-драйв Маз-537 Ураган
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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