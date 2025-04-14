Советские грузовики — это брутальность в чистом металле. Грохот мотора, запах солярки, мощные рамы и кузова, созданные не для красоты, а для выживания.
Вот ТОП-5 самых брутальных грузовиков СССР, от которых веет суровой романтикой больших дорог и бескрайних строек.
1. КрАЗ-255Б — "Сила, которой всё по плечу"
Годы выпуска: 1967-1994. Мотор: дизель V8, 240 л. с.
Особенности: гигантские колёса, полный привод 6x6, умел карабкаться хоть по болотам, хоть по снегу по колено. Любимец армии, инженерных войск и дальних северных трасс.
Брутальность: 10/10 — мог вытянуть целый эшелон на себе.
2. ЗИЛ-131 — "Военный универсал"
Годы выпуска: 1966-1994. Мотор: бензиновый V8, 150 л. с.
Особенности: многоцелевой армейский зверь, переживший Афганистан и Крайний Север. Выносливый, как солдат. Часто таскал ракеты, радиостанции и даже полевые кухни.
Брутальность: 9/10 — и пахал, и воевал, и в тайге не подвёл.
3. ГАЗ-66 — "Шишига" — коротыш, но злющий
Годы выпуска: 1964-1999. Мотор: V8, 115 л. с.
Особенности: короткая база, большой клиренс, полный привод. Удивительно проходимый и неприхотливый. Любимец геологов, связистов, военных.
Брутальность: 8/10 — неукротимая маленькая зверюга с квадратной физиономией.
4. МАЗ-537 — "Тягач из ада"
Годы выпуска: с 1960-х. Мотор: V12, дизель, 525 л. с.
Особенности: перевозил ракеты, танки, гигантские грузы весом под 100 тонн. Размер — как у дома, звук — как у танка.
Брутальность: 11/10 — монстр, рядом с которым даже Hummer выглядит как игрушка.
5. ЗИЛ-157 — "Грузовик с харизмой"
Годы выпуска: 1958-1991. Мотор: 5.5 л, бензиновый, 109 л. с.
Особенности: классическая "морда" с вертикальными щелями-ноздрями. Первые внедорожные грузовики с системой подкачки шин.
Брутальность: 7/10 — олдскульный красавец, суровый и узнаваемый.
Если бы делали боевик в СССР — главным героем был бы КрАЗ, а напарником — ГАЗ-66. Грузовики, которые пахли маслом, гремели железом и не знали, что такое каприз.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.