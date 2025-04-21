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Кажется, что можно починить, но на деле — проще продать и забыть

2:37
Авто

С возрастом у машины появляется всё больше сюрпризов — и далеко не приятных. Казалось бы, одно починил, и вот уже вылезает другое. А иногда проблема оказывается настолько серьёзной, что проще и выгоднее расстаться с автомобилем, чем вкладываться в бесконечный ремонт. Вот семь случаев, когда продажа — лучший выход.

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Одна из самых дорогих неприятностей — проблемы с автоматической коробкой передач. Некоторые думают, что ремонт "автомата" — это пара дней и новый фильтр. Но если нужно менять внутренности, сумма может легко перевалить за 200 тысяч рублей. А если сам автомобиль стоит, скажем, 500 тысяч — такой ремонт уже выглядит бессмысленным.

Капитальный ремонт двигателя — ещё один тревожный звоночек. Полная переборка, замена деталей, работа мастеров — всё это выливается в серьёзные деньги. И зачастую это половина или даже больше от текущей рыночной цены машины. В такой ситуации логика проста: проще сменить авто, чем перебирать мотор.

Сквозная коррозия кузова — не просто эстетика. Это безопасность, жёсткость кузова и техосмотр под вопросом. А восстановление требует не просто зачистки и покраски, а сложных и дорогих кузовных работ. Особенно если гниль добралась до днища или стоек.

Авто после ДТП, где повреждены силовые элементы кузова, — это отдельная история. Если пострадали лонжероны, крыша, стойки — геометрию придётся вытягивать, детали менять, всё это долго и дорого. Машина уже никогда не будет как раньше, а затраты могут превысить её стоимость.

Проблемы с электрикой и проводкой — особенно на старых машинах — превращаются в настоящую лотерею. Ошибки "прыгают", один блок заменили — другой вышел из строя. Часто даже опытные автоэлектрики разводят руками. И, что особенно обидно, устранение одной проблемы может породить другую.

Затопленное авто — возможно, худший сценарий. Страдают и салон, и обивка, и электроника, и все скрытые узлы. Даже если всё кажется сухим — запах сырости не уходит, а неисправности появляются с завидной регулярностью. Причём непредсказуемо и в самых неожиданных местах.

Всё это — не просто неприятности, а сигналы: машину выгоднее продать, чем пытаться оживить. В некоторых случаях честнее признать, что автомобиль своё отъездил, и не тянуть с решением.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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