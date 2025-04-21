Высокооктановый бензин не добавит мощности: правда, которую не говорят на АЗС

Мифов вокруг высокооктанового бензина - море. Кто-то считает его настоящим допингом для мотора, кто-то боится за клапаны и перегрев. А любители тюнинга вообще воспринимают АИ-100 как магическую жидкость, которая способна превратить обычный седан в гоночный болид. Но так ли это на самом деле?
Начнём с главного: высокооктановое топливо — это не "сильнее" и не "горячее", оно просто более устойчиво к детонации. Октановое число показывает, насколько топливо способно сопротивляться самовоспламенению при сжатии. Чем оно выше — тем стабильнее горение. Но это вовсе не значит, что двигатель сразу выдаст больше мощности или начнёт работать эффективнее.
Если твоя машина рассчитана на АИ-92, она спокойно переварит АИ-95 и даже АИ-100. Но ждать прироста "лошадей" или чуда на трассе не стоит. Разница в теплоте сгорания у этих бензинов минимальна, а электроника, рассчитанная на низкооктановое топливо, не может адаптироваться под свойства более дорогого. В лучшем случае - ничего не изменится, в худшем — просто выкинешь деньги на ветер.
Совсем другая история — это турбированные моторы, особенно те, что созданы под высокую степень сжатия и спортивную настройку. Вот там АИ-100 действительно играет роль: он позволяет повысить давление наддува, скорректировать угол опережения зажигания и избежать детонации. В результате — да, прирост мощности возможен. Но только потому, что сам мотор рассчитан на работу в таких условиях.
Для обычного атмосферника, который всю жизнь ездил на АИ-92, заливка "сотки" — это всё равно что кормить кота кормом для тигров. Дорого, бессмысленно и без пользы.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина).
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