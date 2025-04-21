Топливо сгорает зря — всё из-за свечей, которые давно просятся на замену

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На первый взгляд свечи зажигания — это мелочь, о которой вспоминают только при заметных сбоях в работе двигателя. Но реальность куда коварнее: свечи могут внешне выглядеть «живыми» и даже не выдавать ошибок на приборке, а тем временем мотор уже давно работает неэффективно и тянет из бака больше, чем нужно.

Фото: Wikipedia by Aidan Wojtas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ свечи зажигания

Каждая свеча со временем проходит через три стадии: сначала всё идеально, потом — допустимый уровень износа, а затем — потеря эффективности. И даже на последнем этапе свеча продолжает работать, только делает это гораздо хуже. Мелкие сбои в зажигании вызывают неполное сгорание топлива. Блок управления фиксирует падение мощности и компенсирует его… увеличением подачи топлива. В итоге — расход растёт, а ты об этом даже не догадываешься.

И здесь главное заблуждение: современные системы самодиагностики не улавливают каждый пропуск. Пока проблема не станет системной, ошибок не будет. Но бензин уходит — и деньги вместе с ним.

Представь простую ситуацию. Свечам уже 50 тысяч км, и за последние 20 тысяч ты стал тратить на 5% топлива больше. Если средний расход — 10 литров, а литр стоит 60 рублей, за 20 тысяч километров ты переплатишь 6000 рублей. Это больше, чем комплект новых свечей. И ты всё ещё ездишь на старых.

Чаще всего первым начинает страдать изолятор — он пробивается на массу, искра слабеет, а двигатель теряет эффективность. Иногда причина в свечах, иногда — в катушках. Но в любом случае лучше проверять всё в комплексе, особенно если система загорелась с ошибкой «пропуск зажигания».

Срок службы свечей — это не просто маркетинг. Его рассчитывают инженеры двигателя после стендовых и полевых испытаний. Производитель свечей даёт усреднённые цифры: 40–50 тысяч км для обычных, до 120–150 тысяч для иридиевых. Но всё это работает при условии идеального топлива и эксплуатации, что в реальности случается редко.

На практике даже хорошие свечи могут потерять эффективность уже после 20 тысяч. Это может добавить 4–6% к расходу топлива — и незаметно превращает твою экономию в стабильные переплаты на заправке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

