Сделал замену масла сам — и испортил двигатель: ошибка, которую совершают даже опытные

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Масло, фильтр, ключ — всё под рукой, процедура вроде бы простая. Многие водители уверены: заменить масло можно и без сервиса. Но на деле, даже при использовании качественных расходников, одна маленькая ошибка способна привести к большим проблемам с двигателем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain масло

Самая распространённая и при этом опасная ошибка — перелив масла. Когда его больше, чем нужно, коленвал может начать взбивать масло в пену. Вспененная смазка теряет свои свойства, загустевает, перестаёт нормально проходить по каналам. Это может закончиться не только выдавленными сальниками, но и перегревом двигателя.

Не меньше рисков связано со способом удаления отработанного масла. Некоторые водители используют самодельные насосы для откачки, надеясь упростить процесс. В результате внутри остаётся старая смазка, которая смешивается с новой и ухудшает её свойства. Такой подход только на первый взгляд кажется удобным.

Ещё одна ошибка — путаница сливных пробок. Неопытный автомобилист может случайно открутить пробку от коробки передач, а не двигателя. Масло в ДВС при этом не поменяется, зато коробка может остаться без смазки. А если в двигатель при этом ещё и заливают по полному объёму — получится избыток масла и перегрузка мотора.

Даже мелочи могут сыграть злую шутку. Например, сливная пробка, закрученная недостаточно плотно, может привести к утечке масла прямо во время движения. Или неправильно установленный масляный фильтр — если его не прижать как следует, или забыть смазать уплотнительное кольцо, можно получить течь уже через пару дней.

Во время замены важно не забывать закрыть маслозаливную горловину. Она не ускоряет слив масла, но если оставить её открытой, туда может попасть пыль, песок или мусор — и всё это отправится в двигатель, сокращая его ресурс.

Что касается интервала замены — не стоит слепо ориентироваться на цифры из инструкции. Они рассчитаны на идеальные условия. В реальности — пробки, резкие старты, городской ритм. Поэтому менять масло лучше каждые 7-8 тысяч километров, особенно если хочешь, чтобы мотор служил долго и без сюрпризов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

