Тусклый свет — не приговор: бюджетный тюнинг, который разрешён законом

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Плохой свет фар - беда, знакомая многим. Кажется, включаешь ближний, а на дороге — как в тумане. Особенно тяжело разглядеть обочину или внезапную ямку. Усталость, напряжение, постоянное вглядывание в темноту — всё это делает ночную поездку настоящим испытанием. И вот рука тянется купить ярче лампы или поставить новую оптику. Но не всё так просто.

Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License Ксеноновые фары автомобиля

Любая незаводская переделка может обернуться штрафом - 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. А если инспектор решит, что свет слишком слепит других — и того больше. К счастью, есть легальные и недорогие способы сделать фары ярче и безопаснее.

Первое, с чего стоит начать - полировка фар. Она быстро возвращает прозрачность, особенно если стёкла мутные от времени. Но это временное решение: через пару месяцев на поверхности снова появляются микросколы, и свет снова тускнеет.

Второй шаг - внутренняя чистка. С годами внутри фар скапливается пыль, особенно если оптика разбиралась. Важно аккуратно разобрать корпус, почистить отражатели и стекло, просушить и собрать всё обратно. Заодно стоит проверить контакты: окислившиеся разъёмы могут банально снижать яркость света.

Если после этого свет всё ещё слабый - пора взглянуть на напряжение. Замерь, сколько вольт на клеммах аккумулятора и сколько приходит на фары. Если разница больше 0,3 В — это причина плохого света. Решение простое: установить электронный блок, который подаёт питание на фары напрямую от аккумулятора. Он стоит недорого и легко монтируется в любом сервисе.

Есть и маленький лайфхак для некоторых моделей, особенно корейских, где фары с галогенками светят слабо по умолчанию. Внутри блок-фары установлен защитный колпачок — он закрывает лампу, ограничивая световой поток. Его можно снять — и фары начнут светить заметно ярче. Главное - не нарушается светотеневая граница, а значит, никто из встречных водителей не будет ослеплён.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

