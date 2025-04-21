Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетический разрыв: Китай пошел на неожиданные меры в отношении США
Ленивые беляши за полчаса: вкус как у бабушки, но в 3 раза быстрее
Варёная или копчёная — какая колбаса опаснее для кошек
Хитрый план Кореи: что на самом деле значит регистрация товарных знаков Kia
Лук растёт как на дрожжах, если посадить его после этой культуры
Пасхальные яйца как ловушка: чем опасны популярные красители
Как вырастить три урожая с одной грядки — секрет совместных посадок
Владычица морей не поможет: Киев не смог навязать свои условия в Черном море
Эта зона стареет первой — и ты не делаешь для неё почти ничего

Тусклый свет — не приговор: бюджетный тюнинг, который разрешён законом

2:19
Авто

Плохой свет фар - беда, знакомая многим. Кажется, включаешь ближний, а на дороге — как в тумане. Особенно тяжело разглядеть обочину или внезапную ямку. Усталость, напряжение, постоянное вглядывание в темноту — всё это делает ночную поездку настоящим испытанием. И вот рука тянется купить ярче лампы или поставить новую оптику. Но не всё так просто.

Ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License
Ксеноновые фары автомобиля

Любая незаводская переделка может обернуться штрафом - 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. А если инспектор решит, что свет слишком слепит других — и того больше. К счастью, есть легальные и недорогие способы сделать фары ярче и безопаснее.

Первое, с чего стоит начать - полировка фар. Она быстро возвращает прозрачность, особенно если стёкла мутные от времени. Но это временное решение: через пару месяцев на поверхности снова появляются микросколы, и свет снова тускнеет.

Второй шаг - внутренняя чистка. С годами внутри фар скапливается пыль, особенно если оптика разбиралась. Важно аккуратно разобрать корпус, почистить отражатели и стекло, просушить и собрать всё обратно. Заодно стоит проверить контакты: окислившиеся разъёмы могут банально снижать яркость света.

Если после этого свет всё ещё слабый - пора взглянуть на напряжение. Замерь, сколько вольт на клеммах аккумулятора и сколько приходит на фары. Если разница больше 0,3 В — это причина плохого света. Решение простое: установить электронный блок, который подаёт питание на фары напрямую от аккумулятора. Он стоит недорого и легко монтируется в любом сервисе.

Есть и маленький лайфхак для некоторых моделей, особенно корейских, где фары с галогенками светят слабо по умолчанию. Внутри блок-фары установлен защитный колпачок — он закрывает лампу, ограничивая световой поток. Его можно снять — и фары начнут светить заметно ярче. Главное - не нарушается светотеневая граница, а значит, никто из встречных водителей не будет ослеплён.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно
Наука и техника
Студент случайно нарушил законы физики: и это замечательно Аудио 
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Авто
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись Аудио 
Популярное
Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз

Три простых шага, которые помогут превратить обычный вечер дома в полноценный бьюти-ритуал для сияющей и чистой кожи — без визита в салон.

Лицо как после фотошопа: ритуал, который стоит попробовать хотя бы раз
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Ежедневная ходьба в 1 км: как даже короткие прогулки могут улучшить вашу жизнь
Марс живой: неожиданная находка НАСА
Запускаем жиросжигание: что нужно знать для рельефного живота
2 года гарантии и своя запчасть: как дилеры перевернули авторынок РФ после ухода брендов Дмитрий Плотников Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки Игорь Буккер
Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись
Не в навозе счастье: простой трюк и соберёте ведро картошки с куста
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Последние материалы
Украинский вопрос: результат переговоров РФ и США
Одна гиря, пять движений — и ноги как у человека, которому всё по силам
Международный трибунал: мир рассмотрит действия ВСУ в пасхальное перемирие
Блок Украина-НАТО: Кремль дал оценку позиции альянса
Альянс бросил Украину: Россия ответила на вступление Киева в НАТО
Милош Бикович показал годовалого сына: редкий кадр
Пасхальное перемирие: стал известен ответ России на все провокации ВСУ в светлый праздник
Тусклый свет — не приговор: бюджетный тюнинг, который разрешён законом
Химическое спасение: ученые намерены использовать ИИ в неожиданной сфере
Скандал в закрытом клубе: Канье Уэст снова отличился
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.