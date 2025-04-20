Экономит топливо, но убивает двигатель: когда ECO-режим приносит вред

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Эко-режим давно стал стандартной функцией во многих современных автомобилях. Производители уверяют: он экономит топливо, снижает выбросы и продлевает ресурс техники. Но реальность куда сложнее — и не всегда такая зелёная, как кажется.

Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Boyue

Включая режим ECO, водитель передаёт управление экономией электронике. Автомобиль старается удерживать минимальные обороты, коробка передач переключается на высшие ступени раньше обычного, а реакция на педаль газа становится вялой. Вроде бы всё ради экономии, но за этим стоят риски, о которых мало кто думает.

На минимальных оборотах мотору не хватает полноценной смазки. Объём масла, циркулирующего по системе, напрямую зависит от числа оборотов. Чем ниже они — тем меньше смазки получают стенки цилиндров, поршни и другие детали. В итоге появляется локальный перегрев, начинается ускоренный износ, а дальше — дорогостоящий ремонт.

Автоматическая коробка в эко-режиме тоже работает не в свою пользу. Частые ранние переключения повышают нагрузку на фрикционы и клапаны, что ускоряет их износ. Особенно страдают машины, которые постоянно ездят в режиме ECO в городских условиях.

И это ещё не всё. Эко-режим может быть опасен в дорожной ситуации. При попытке обгона или резкого ускорения машина реагирует с задержкой. А на узкой дороге или в плотном потоке это может обернуться нехваткой времени и увеличением риска аварии.

Так что вместо постоянной езды в "зелёном" режиме, лучше соблюдать баланс. Для профилактики хотя бы раз в неделю стоит выезжать на трассу и проехать на средне-высоких оборотах. Это поможет прочистить камеру сгорания, удалить отложения и продлить срок службы двигателя и трансмиссии.

Экономия хороша, но не ценой ресурса мотора. Настоящая забота об автомобиле — это умение слушать его, а не только считать литры бензина.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

