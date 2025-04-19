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Один резкий поворот ключа — и вся система охлаждения отключена в критический момент

2:13
Авто

Многие водители делают это почти машинально: припарковались, вытащили ключ — и побежали по делам. Кажется, что всё нормально, ведь мотор уже не работает. Но такая спешка может обернуться проблемами, особенно если автомобиль только что прошёл насыщенную поездку.

двигатель
Фото: Freepik by aopsan is licensed under Рublic domain
двигатель

Двигатель внутреннего сгорания — штука сложная. А если он ещё и турбированный, да с прямым впрыском, то требует аккуратного обращения. При активной езде, особенно с резкими ускорениями, обороты поднимаются до 3-4 тысяч и выше. В этот момент мотор буквально закипает, а охлаждение зависит от циркуляции масла и антифриза, которую обеспечивают насосы.

То же самое касается и автоматической коробки передач. У неё есть собственный масляный насос, который поддерживает стабильное давление. Как только ты глушишь двигатель — вся эта система резко останавливается. А температура в деталях остаётся высокой.

Такая ситуация особенно опасна после агрессивной езды — манёвров, обгонов, пробиваний через плотный поток. Это всё нагрузка, сравнимая с гоночным режимом. В автоспорте после заезда всегда делают охлаждающий круг: дают машине остыть на холостом ходу. И это не просто привычка — это необходимость.

Даже если у тебя простой 1,6-литровый атмосферник без турбины, правила остаются теми же. Если сразу заглушить двигатель после активной езды, масло перестаёт циркулировать, а значит, перегревается и может начать подгорать. Это меняет его структуру, ухудшает смазку, а в особо жарких зонах появляются вредные отложения. Помпа тоже перестаёт работать, охлаждающая жидкость замирает, и возникает риск локального перегрева и даже закипания.

Чтобы избежать этих последствий, достаточно простого правила: после активной поездки не глуши двигатель сразу. Дай машине поработать на холостых хотя бы 10-20 секунд. За это время системы остынут, масло пройдёт по каналам, и ты избежишь лишних проблем в будущем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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