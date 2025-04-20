Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна простая техника — три зоны в плюсе: осанка, спина и ягодицы
Как убрать целлюлит: лучшие способы, которые действительно работают
Больше, чем просто экран: как обыграть ТВ в интерьере
АнтиТОП-5 машин СССР, которые все ругали, но всё равно ездили
ТОП-5 бабушкиных лучших рецептов из мяса
Головки с яблоко — вот как вырастить по-настоящему крупный чеснок
Грудинка, которая сворачивается в праздник: мясной рулет, который улетит за 5 минут
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград

Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат

2:05
Авто

Автоматическая коробка передач - штука дорогая. И ремонт, и замена влетят в копеечку, если что-то пойдёт не так. Но есть хорошие новости: продлить жизнь "автомата" вполне реально, если соблюдать несколько простых, но важных правил.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Многие водители сосредотачиваются на прогреве двигателя и совсем забывают о трансмиссии. Кажется, раз мотор работает, значит и коробка греется. На самом деле — не совсем. Масло в "автомате" прогревается только во время движения. Чтобы оно достигло рабочей температуры, нужно проехать хотя бы 5-10 минут.

Пока трансмиссия не прогрелась, не стоит резко ускоряться. Движение должно быть плавным, без рывков и скачков по оборотам. Идеально — держать тахометр в пределах 2,5-3 тысяч. Как только масло прогреется, можно возвращаться к привычному стилю вождения.

Многие думают, что на светофоре или в пробке лучше перевести рычаг с "D" на "N", чтобы дать коробке "отдохнуть". На деле такие переключения лишь вредят. Частые переходы между режимами нагружают механизмы и ускоряют износ.

Отдельная тема — "раскачка" из грязи. Когда на высоких оборотах переключают с "D" на "R" и обратно, коробка получает колоссальную нагрузку. Это один из самых быстрых способов её угробить.

Ещё одна распространённая ошибка — парковка на уклоне. Многие просто ставят рычаг в режим "P" и уходят. Но в этом случае вся нагрузка ложится на фиксатор вала. Лучше сначала затянуть ручник, и только потом переводить селектор в "паркинг". Такой порядок продлит жизнь механизма.

Ну и напоследок — буксировка. Машину с АКПП можно тянуть только с заведённым мотором и не более чем на 30 км. Если двигатель не запускается — не экспериментируй, вызывай эвакуатор. Иначе коробке точно не поздоровится.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Садоводство, цветоводство
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем Аудио 
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Садоводство, цветоводство
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов Аудио 
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа
Красота и стиль
Под глазами — минус 5 лет: утренний трюк, который спасает лицо без макияжа Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат
Уши спрятаны, но слышат всё: как птицы улавливают звуки, которых мы не слышим
Сладкий, как мёд, и крупный, как в сказке: крыжовник, которому завидует даже виноград
Обвисло, стянулось, поморщилось: так лицо мстит за упущенный момент
Сельдяное нашествие на Сахалине: почему цены на рыбу взлетели до небес
Каждый четвёртый китаец едет в Москву по работе: как столица стала деловой Меккой
Космос подвластен человеку: ученые смогли вернуть утеренную вселенную
Бортжурнал Жигулей: скрипы, запах бензина и любовь с первого ремонта
Женское сексуальное здоровье: виагра для дам — не панацея, но может помочь
Гвоздика против тли? У нас есть секретное оружие, которое сделает муравьев бессильными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.