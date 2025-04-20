Кажется мелочью, а убивает коробку: 5 привычек, которые разрушают автомат

2:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Автоматическая коробка передач - штука дорогая. И ремонт, и замена влетят в копеечку, если что-то пойдёт не так. Но есть хорошие новости: продлить жизнь "автомата" вполне реально, если соблюдать несколько простых, но важных правил.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ автоматическая коробка передач

Многие водители сосредотачиваются на прогреве двигателя и совсем забывают о трансмиссии. Кажется, раз мотор работает, значит и коробка греется. На самом деле — не совсем. Масло в "автомате" прогревается только во время движения. Чтобы оно достигло рабочей температуры, нужно проехать хотя бы 5-10 минут.

Пока трансмиссия не прогрелась, не стоит резко ускоряться. Движение должно быть плавным, без рывков и скачков по оборотам. Идеально — держать тахометр в пределах 2,5-3 тысяч. Как только масло прогреется, можно возвращаться к привычному стилю вождения.

Многие думают, что на светофоре или в пробке лучше перевести рычаг с "D" на "N", чтобы дать коробке "отдохнуть". На деле такие переключения лишь вредят. Частые переходы между режимами нагружают механизмы и ускоряют износ.

Отдельная тема — "раскачка" из грязи. Когда на высоких оборотах переключают с "D" на "R" и обратно, коробка получает колоссальную нагрузку. Это один из самых быстрых способов её угробить.

Ещё одна распространённая ошибка — парковка на уклоне. Многие просто ставят рычаг в режим "P" и уходят. Но в этом случае вся нагрузка ложится на фиксатор вала. Лучше сначала затянуть ручник, и только потом переводить селектор в "паркинг". Такой порядок продлит жизнь механизма.

Ну и напоследок — буксировка. Машину с АКПП можно тянуть только с заведённым мотором и не более чем на 30 км. Если двигатель не запускается — не экспериментируй, вызывай эвакуатор. Иначе коробке точно не поздоровится.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

