Машина стала чище — а кузов пострадал: как выбрать безопасную автомойку

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Чем грязнее дороги, тем чаще приходится заезжать на мойку. Но мало кто задумывается, что неудачно выбранная автомойка может оставить на кузове царапины или разводы, а вместе с ними — и испорченное настроение. Чтобы этого не случилось, важно знать, какие бывают виды моек и как не попасть впросак.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мойка машины

Есть три основных способа помыть машину. Первый — ручная мойка. Классика: губка, ведро и сотрудник, который вроде бы старательно очищает кузов. Только вот в губке могут остаться песчинки и грязь, которые легко превращают блестящий лак в матовый — с мелкими царапинами по всему корпусу.

Второй способ — автоматическая мойка. Она делится на портальную, где машина стоит на месте, а техника движется вокруг, и туннельную — в ней авто медленно движется вперёд, проходя через установленные арки с пеной, щётками и сушкой. Удобно и быстро, но иногда такие мойки плохо справляются с труднодоступными зонами, особенно вокруг порогов и колёс.

Третий вариант — бесконтактная мойка. Никаких щёток, только мощная струя воды и химия. Это самый безопасный способ для лакокрасочного покрытия. Но и здесь бывают промахи: если техника старая или персонал не старается, идеальной чистоты можно не ждать.

Чтобы не пожалеть о визите, важно оценить автомойку до того, как на неё заехал. Первое, на что стоит посмотреть — это машины, которые только что выехали. Остатки грязи, разводы на капоте или мутные колёса говорят о том, что лучше искать другой вариант. Второй тревожный сигнал — ведро с водой, которое несёт работник для протирки после мойки. Это значит, что машину вымыли плохо, а протиркой могут только навредить. Ещё один важный момент — внешний вид самой территории. Если въезд разбит, кругом мусор и лужи, велика вероятность, что внутри сервис такой же неаккуратный.

Также стоит обратить внимание на сотрудников. Если они без формы и не умеют вежливо общаться, ожидать от них бережного отношения к твоей машине не стоит. И наконец — зона ожидания. Отсутствие хотя бы простого стула и автомата с кофе говорит о том, что клиент здесь — последний по важности.

Хорошая мойка — это не только про чистую машину, но и про уважение к водителю и его авто. Не стоит соглашаться на первое попавшееся предложение — лучше выбрать место, где действительно умеют заботиться о тех, кто к ним приезжает.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

