Одна ошибка при снятии аккумулятора — и машина может больше не завестись

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Кажется, что отключить аккумулятор — пара пустяков: открутил клеммы, снял — и дело с концом. Но если сделать это неправильно, можно случайно отключить не только питание, но и "мозги" машины. А восстановить их потом получится разве что в сервисе за круглую сумму.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильный аккумулятор

Почему важно делать всё по порядку

Современные автомобили — это сложные системы, где электроника играет ключевую роль. Особенно у моделей вроде BMW или Audi. Если просто взять и снять аккумулятор, бортовой компьютер может посчитать это попыткой угона. Последствия — блокировка системы и поездка к официальному дилеру за восстановлением.

Даже на более простых машинах отключение аккумулятора может сбросить мультимедиа, настройки климат-контроля и другие функции. Но куда серьёзнее — риск короткого замыкания, если действовать неосторожно. Что нужно делать?:

Сначала — минус.

Всегда начинай с отсоединения минусовой клеммы. Это важно потому, что металлический ключ может случайно коснуться кузова. А кузов — это "земля". Если в этот момент минус ещё подключён, замыкание гарантировано. Потом — плюс.

Когда минус уже отключён, можно спокойно снимать плюсовую клемму. После этого желательно надеть заглушки на выводы аккумулятора — это снизит риск случайного замыкания. Установка — в обратном порядке.

Новый или заряженный аккумулятор устанавливай в штатное крепление — чтобы он не болтался при езде. Сначала подключи плюс, затем — минус. Гайки затяни плотно, но без фанатизма. После подключения — настройка.

Заводи двигатель, но не уезжай сразу. Проверь, не сбились ли часы, радио, климат — если что, восстанови настройки.

Правильная последовательность действий — это не мелочь. Это способ уберечь электронику от случайных замыканий и избежать лишних расходов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

