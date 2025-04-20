АЗС как минное поле: за что можно лишиться прав прямо у колонки

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Автозаправка — это не просто место, где ты заправляешь бак и уезжаешь. Это территория повышенной опасности. И если вести себя там бездумно, можно влететь на серьёзные штрафы — вплоть до лишения прав.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

Заправка — не курилка

Самое очевидное, но всё ещё частое нарушение — курение на территории АЗС. Даже если "просто в стороне", штраф — от 500 до 1500 рублей. Но гораздо хуже, если произойдёт возгорание. Тут уже не до цифр.

Не глушишь мотор

Заправка машины с работающим двигателем — нарушение пожарной безопасности. То же самое касается любых ремонтов возле топливных колонок. Штраф — до 50 000 рублей. И это не предел.

Повредил оборудование и уехал

Если заправочный пистолет был повреждён, а водитель просто уехал, не сообщив об этом — последствия будут жёсткими. По закону — это уже оставление места ДТП, и за такое можно лишиться прав на срок до полутора лет или даже попасть под арест до 15 суток.

Место для инвалидов — не для всех

На АЗС есть парковка для водителей с ограниченными возможностями. Если поставить туда машину без соответствующего разрешения — штраф 5000 рублей. И никаких "я только на минутку".

Превышение скорости и проезд под "кирпич"

АЗС — это часть дорожной инфраструктуры, а значит, ПДД тут действуют в полной мере. Въезд под запрещающий знак — минус 500 рублей. Нарушил скоростной режим — от 500 до 5000, а если серьёзно превысил — можно и без прав остаться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

