Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Про жидкости в автомобиле обычно вспоминают только на техобслуживании. Но между визитами в сервис ответственность за всё - на водителе. Особенно, когда дело касается охлаждающей жидкости. Тут ошибки могут обернуться серьёзными проблемами.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Не игнорируй подкапотное пространство

Да, шины осмотреть легко. А вот до уровня антифриза или масла добраться — уже надо поднимать капот. Многие откладывают это "на потом" или и вовсе забывают. Особенно новички, которые уверены, что между ТО можно не волноваться. Но ПДД чётко указывает: проверка техсостояния — обязанность водителя перед каждым выездом.

Как правильно проверить антифриз

Идеальное время - утро, когда мотор ещё холодный. Тогда уровень будет точным, жидкость не расширена, а в системе нет давления — никакого пара в лицо при откручивании крышки. Машина должна стоять ровно, иначе показания будут неточными.

Заливать жидкость нужно строго по метке между MIN и MAX на расширительном бачке. Не больше. Оставленное пространство — это запас на расширение при нагреве.

Опасность перелива

Если налить выше положенного, особенно при неисправной крышке бачка, можно получить лавинообразный рост давления. Это создаёт угрозу для всей системы: пострадают патрубки, крышка, радиатор. А дальше — перегрев, вытекание жидкости и остановка в самом неподходящем месте.

Не мешай, если не уверен

Антифриз - это не просто жидкость одного цвета. Разные составы могут не сочетаться друг с другом, даже если выглядят одинаково. Неправильное смешивание ведёт к осадку, перегреву и выходу из строя системы охлаждения. Ориентируйся на руководство по эксплуатации, а не на оттенок.

Крышка бачка тоже имеет значение

У неё два клапана: один выпускает давление, второй отвечает за вакуум. Утром заметил сдувшиеся патрубки — вероятно, не работает вакуумный клапан. А если после прогрева при откручивании крышки нет характерного "пшика" — предохранительный клапан неисправен. И то, и другое — повод заменить крышку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

