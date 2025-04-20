Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышный яблочный пирог без лишней возни: готов за час
Звезда юмора Елена Степаненко уходит на отдых: артистка завершила карьеру
Выброси приседы: тренер предложила замену — и она оказалась круче классики
Режиссёр Герман-младший обрушился на список фильмов от Минпросвещения: стоит пересмотреть
Блинный салат с ветчиной: так вкусно, что хочется повторить
АЗС как минное поле: за что можно лишиться прав прямо у колонки
Новогодний сюрприз: Валерия вспомнила о неприятном подарке от бывшего мужа
Огород может обернуться больницей — как избежать последствий
Южная Корея принимает пошлины США: что скрывается за этим решением

Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие

2:20
Авто

Про жидкости в автомобиле обычно вспоминают только на техобслуживании. Но между визитами в сервис ответственность за всё - на водителе. Особенно, когда дело касается охлаждающей жидкости. Тут ошибки могут обернуться серьёзными проблемами.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Не игнорируй подкапотное пространство

Да, шины осмотреть легко. А вот до уровня антифриза или масла добраться — уже надо поднимать капот. Многие откладывают это "на потом" или и вовсе забывают. Особенно новички, которые уверены, что между ТО можно не волноваться. Но ПДД чётко указывает: проверка техсостояния — обязанность водителя перед каждым выездом.

Как правильно проверить антифриз

Идеальное время - утро, когда мотор ещё холодный. Тогда уровень будет точным, жидкость не расширена, а в системе нет давления — никакого пара в лицо при откручивании крышки. Машина должна стоять ровно, иначе показания будут неточными.

Заливать жидкость нужно строго по метке между MIN и MAX на расширительном бачке. Не больше. Оставленное пространство — это запас на расширение при нагреве.

Опасность перелива

Если налить выше положенного, особенно при неисправной крышке бачка, можно получить лавинообразный рост давления. Это создаёт угрозу для всей системы: пострадают патрубки, крышка, радиатор. А дальше — перегрев, вытекание жидкости и остановка в самом неподходящем месте.

Не мешай, если не уверен

Антифриз - это не просто жидкость одного цвета. Разные составы могут не сочетаться друг с другом, даже если выглядят одинаково. Неправильное смешивание ведёт к осадку, перегреву и выходу из строя системы охлаждения. Ориентируйся на руководство по эксплуатации, а не на оттенок.

Крышка бачка тоже имеет значение

У неё два клапана: один выпускает давление, второй отвечает за вакуум. Утром заметил сдувшиеся патрубки — вероятно, не работает вакуумный клапан. А если после прогрева при откручивании крышки нет характерного "пшика" — предохранительный клапан неисправен. И то, и другое — повод заменить крышку.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают
Авто
Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают Аудио 
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Домашние животные
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Авто
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы Аудио 
Популярное
Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов

Старая газета и капля эфирного масла — и целый муравейник исчезает с участка. Этот способ работает лучше, чем кажется.

Огород спас лист бумаги: муравьи ушли сами, не оставив даже следов
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Пять обид, которые кошка не простит даже спустя годы
Не губите розы в апреле: ошибки, которые делают почти все
Секреты успеха: как новые российские самолёты меняют правила игры на глобальном рынке
Сводка с фронта: освобождён российский посёлок Олешня, Киев и не думал выполнять Пасхальное перемирие Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Почему скорость 120 км/ч может быть экономичнее, чем 110 км/ч — разбираем нюансы
Включился зелёный — и вы потеряли права: один манёвр, который обойдётся дорого
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Когда кузов не ржавеет, а движок не устает: секретные бойцы немецкого автопрома
Последние материалы
Ни в коем случае!: известный режиссёр раскрыла, какие два советских фильма нельзя переснимать
Кошка нервничает — значит, что-то приближается: вот что она чувствует
Одна палка — пять превращений: что скрывает старая метла в кладовке
Мягкие, румяные, ароматные: как приготовить идеальные пирожки
Без ульев и забот: как привлечь пчёл и получить щедрый урожай
На грани облысения? В игру вступает жир — и это не шутка
Секрет успеха Emerald Cruises: как новые суда поднимут роскошь на новый уровень
Деньги в обратную сторону: 76% операций в банкоматах — это пополнения
Простой долив антифриза может закончиться перегревом — если не учесть одно условие
Эксперимент, от которого мурашки: 63 дня без света и часов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.