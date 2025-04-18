Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Апрельская морковка: посадка без промахов и лишних хлопот
Снимут ли санкции? Аэрофлот и США: секреты неразгаданной сделки!
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА
Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына

Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине

1:53
Авто

Когда человек узнаёт, что его автомобиль попал в ДТП, а водитель просто ушёл с места аварии, возникает закономерный вопрос: что теперь делать собственнику?

Авария
Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авария

Что делать с машиной

Первым делом — выяснить, где находится машина. Если её не эвакуировали и она всё ещё стоит на месте аварии, её можно забрать самостоятельно, сохранив чеки, если потребуются услуги эвакуатора.

Если же машину признали вещественным доказательством и увезли на штрафстоянку по статье 27.10 КоАП РФ, то вернуть её быстро не получится. В этом случае придётся дожидаться окончания административного дела — именно тогда определят судьбу автомобиля.

Когда машина мешает движению, её могут задержать по другой статье — 27.13 КоАП РФ. Тогда собственнику достаточно предъявить документы в ГИБДД, получить разрешение и забрать авто со стоянки.

Можно ли рассчитывать на компенсацию

Если ваш водитель был не виноват в аварии, можно рассчитывать на возмещение по ОСАГО виновника. Если у вас есть каско — ещё лучше, страховая сама разберётся с остальными.

Если страховок нет или их не хватает, остаётся только одно: заказывать оценку ремонта и идти в суд. При положительном решении — взыскивать ущерб с виновника через приставов.

Кто понесёт ответственность

Важно: сам факт побега с места ДТП нарушает закон. Даже если водитель не виновен, он обязан был остаться. За это предусмотрено до 15 суток ареста или лишение прав до 1,5 лет.

Владелец машины ответственности не несёт, но его обязательно вызовут для установления личности того, кто был за рулём. Если водителя не найдут в течение 90 дней, дело закроют.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук
Красота и стиль
Мыльные ногти ворвались в моду — и стерли всё лишнее с ваших рук Аудио 
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
Здоровье
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке Аудио 
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу
Авто
Режим N в АКПП: зачем он нужен и почему его нельзя включать на ходу Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Геополитический сдвиг: зачем США оставляют Украину и Европу за бортом? Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Сливочный, но не тяжёлый: крем, который ешь ложкой без угрызений
Последние материалы
Фондан на скорую руку: быстрый, вкусный, эффектный
Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине
Удивите семью: сосиски в кляре с сыром и травами — просто необычайно вкусно
Антицеллюлитный крем и обёртывания — развод или спасение? Правда, которую скрывают бренды
Почему перец мстит за повторную посадку — шокирующие последствия для почвы
Звезда фильма Астерикс и Обеликс Пьер Пальмад выйдет из тюрьмы
Жизнь на Земле началась раньше, чем думали: что скрывает древний ЛУКА
Трёхкратная олимпийская чемпионка пришла первой в забеге мам в школе своего сына
112 тысяч автомобилей за год: восстановлена сборка кроссоверов Ситроен
Что скрывает дуплекс возле Колизея: интерьер, влюбляющий с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.