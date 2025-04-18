Друг врезался — вам разбираться: что делать, если авария случилась не по вашей вине

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Когда человек узнаёт, что его автомобиль попал в ДТП, а водитель просто ушёл с места аварии, возникает закономерный вопрос: что теперь делать собственнику?

Фото: freepik.com by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авария

Что делать с машиной

Первым делом — выяснить, где находится машина. Если её не эвакуировали и она всё ещё стоит на месте аварии, её можно забрать самостоятельно, сохранив чеки, если потребуются услуги эвакуатора.

Если же машину признали вещественным доказательством и увезли на штрафстоянку по статье 27.10 КоАП РФ, то вернуть её быстро не получится. В этом случае придётся дожидаться окончания административного дела — именно тогда определят судьбу автомобиля.

Когда машина мешает движению, её могут задержать по другой статье — 27.13 КоАП РФ. Тогда собственнику достаточно предъявить документы в ГИБДД, получить разрешение и забрать авто со стоянки.

Можно ли рассчитывать на компенсацию

Если ваш водитель был не виноват в аварии, можно рассчитывать на возмещение по ОСАГО виновника. Если у вас есть каско — ещё лучше, страховая сама разберётся с остальными.

Если страховок нет или их не хватает, остаётся только одно: заказывать оценку ремонта и идти в суд. При положительном решении — взыскивать ущерб с виновника через приставов.

Кто понесёт ответственность

Важно: сам факт побега с места ДТП нарушает закон. Даже если водитель не виновен, он обязан был остаться. За это предусмотрено до 15 суток ареста или лишение прав до 1,5 лет.

Владелец машины ответственности не несёт, но его обязательно вызовут для установления личности того, кто был за рулём. Если водителя не найдут в течение 90 дней, дело закроют.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

