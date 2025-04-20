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Маленькое колесо, большие проблемы: почему докатка — не выход, а ловушка

1:30
Авто

В багажнике многих современных машин полноразмерную запаску всё чаще заменяет компактная "докатка". Производителям так дешевле, а место в багажнике освобождается. Но водителю это может обернуться неприятностями — как с безопасностью, так и с законом.

Замена шин
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замена шин

Почему "докатка" — не обычное колесо

На первый взгляд, это просто чуть меньшее колесо. На деле — временная мера, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Диаметр у неё меньше, глубина протектора — минимальная, а ресурс — ограниченный. Ездить на такой резине долго нельзя. Она влияет на устойчивость машины, ухудшает управляемость и нагружает подвеску. Особенно если на высокой скорости или при манёврах.

Автомобиль с "докаткой" слегка наклоняется, нарушается баланс. Это не только некомфортно, но и опасно — особенно на мокрой дороге или в экстренной ситуации. Плюс, постоянная нагрузка может ускорить износ элементов подвески.

Можно ли получить штраф

Формально — да. Штраф за постоянную езду на "докатке" составляет 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Но инспекторы редко выписывают его с первого раза. Если машина впервые попалась на глаза с таким колесом — скорее всего, обойдётся предупреждением. А вот если водитель катается на "времянке" неделями и попадается повторно, наказание уже вполне законно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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