Турбина ускоряет — но уводит в сервис: почему атмосферники до сих пор выигрывают

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Сегодня кажется, что у каждой второй новой машины под капотом — турбомотор. Производители обещают: меньше топлива, чище воздух, больше мощности. Но стоит ли верить этим словам на практике?

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

В чём разница

Раньше 1,0-литровый двигатель выдавал максимум 70 "лошадей". Сегодня та же "литрушка", но с турбиной — все 150. Звучит круто, пока не заглянешь глубже. Турбомоторы работают под высоким давлением и температурой. Особенно страдают небольшие агрегаты объёмом 1-1,5 литра — они пашут на пределе.

Атмосферные двигатели проще и выносливее. Им всё равно, какое топливо ты залил, а масло может быть далеко не премиум. Они переживают сотни тысяч километров без капремонта. Если и ломаются — ремонт выходит дешевле, потому что конструкция понятная и без сложной электроники.

Турбояма, расход и надёжность

Одна из самых раздражающих фишек турбомотора - это "турбояма". На низких оборотах двигатель будто замирает, пока турбина не раскрутится. Особенно неприятно, когда нужно резко тронуться или обогнать.

Добавим сюда реальный расход: в городе или при активной езде турбомотор легко съедает больше, чем его атмосферный брат. А ведь водителю хочется ускориться, а не ждать, пока под капотом что-то "проснётся".

Чтобы сгладить недостатки, автопроизводители ставят дополнительные турбины или прибегают к электроприводу. Всё это усложняет конструкцию, делает мотор капризным и дорогим в ремонте.

Простой — значит надёжный

Обычный атмосферный мотор - это надёжность, проверенная временем. Например, классический 1,6-литровый мотор Volkswagen выдаёт те же 105 л. с., что и его "умный" 1,2-литровый турбособрат. Только вот ресурс первого в два-три раза выше, и прослужит он дольше, чем гарантийный срок — без плясок с бубном.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

