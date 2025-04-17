Громкая музыка или выхлоп? Камера услышит и накажет — без участия инспектора

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Автомобили с громким выхлопом или басами скоро станут лёгкой мишенью для новых комплексов фиксации — "Эфир". Эти устройства не только снимают номера машин, но и измеряют уровень создаваемого шума. И если показатели окажутся выше нормы — автовладельца ждёт штраф.

Фото: commons.wikimedia.org by Alestivak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Камера фиксации

Первые 30 таких камер уже готовятся к установке в Москве: Патриаршие пруды, зоны отдыха у воды и другие районы, где чаще всего жалуются на шум. Комплекс использует систему из четырёх микрофонов и видеомодуль — шум определяют на основе анализа звуковых пиков.

Размер штрафа

Пока действует федеральная норма — 500 рублей по статье 8.23 КоАП. Но в Москве планируют ввести собственную шкалу: от 5 до 30 тысяч рублей, в зависимости от мощности двигателя. Проект уже прошёл первое чтение, но пока не утверждён окончательно.

Когда и как начнут штрафовать

Пока всё ограничено экспериментом. Штрафы с камер будут выписывать по упрощённой схеме, как за превышение скорости. Но если громкий автомобиль остановит инспектор — могут и эвакуировать, если выявят внесённые в конструкцию изменения.

Где слабые места

Эксперты отмечают: "Эфир" может ошибиться. Камера фиксирует звук, но не всегда точно определяет его источник. Например, рядом может проезжать мотоцикл или фоновый шум. Водителю остаётся только верить цифрам в постановлении — доказать обратное сложно.

"Это не бесспорное доказательство. Мы получаем наказание только по факту фиксации, а не по факту объективного нарушения", — считает специалист по системам фиксации Григорий Шухман.

Уточнения

Му́зыка (от др.-греч. μουσική) — вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания.

