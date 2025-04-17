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Проехал в 2024-м — платишь по тарифу 2025-го: спорное нововведение о повторных штрафах

1:49
Авто

С начала 2025 года за повторную езду без полиса ОСАГО стали штрафовать строже — от 3 до 5 тысяч рублей. Но едва закон вступил в силу, как возник первый спор: можно ли назначать повышенный штраф, если водитель впервые попался в прошлом году?

Красный автомобиль Skoda Rapid
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красный автомобиль Skoda Rapid

Что стало поводом для спора

В январе 2025-го появились случаи, когда водителям выписывали повторный штраф, ссылаясь на нарушение в 2024 году. Инспекторы считают: "повторность" — это самостоятельное нарушение, и дату первого протокола учитывать не нужно.

"Совершенно неважно, когда водитель впервые нарушил — до или после вступления изменений. Повторное отсутствие ОСАГО — это новое правонарушение", — заявил Александр Шумский.

Что говорят юристы

Здесь мнения расходятся. Некоторые юристы уверены: такая трактовка нарушает принцип, по которому закон, ухудшающий положение граждан, не имеет обратной силы.

"Наказание за повторное отсутствие ОСАГО возможно только если первое нарушение было уже после вступления в силу новых норм", — объясняет юрист Сергей Смирнов.

Адвокат Евгений Безбородов соглашается.

"Повтор образуется только из тех нарушений, которые произошли после изменений. А значит, такие штрафы можно — и нужно — оспаривать", — говорит Евгений.

Что можно сделать

Если вас оштрафовали повторно, а первое нарушение было в 2024 году — подавайте жалобу. Обратитесь в вышестоящее подразделение ГИБДД или в районный суд. Такая практика уже формируется, и закон, судя по всему, на стороне водителей.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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