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Штраф за покупку машины? Если платили наличными — готовьтесь к звонку из налоговой

2:16
Авто

Сделка выглядела обычной: человек купил автомобиль у гражданина другой страны, расплатился наличными. Но спустя несколько месяцев — письмо из налоговой и штраф почти в миллион рублей. Таких случаев становится всё больше.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
покупка автомобиля

Что произошло

Речь идёт о сделках между резидентами России и иностранцами (нерезидентами). По закону, если сумма сделки превышает эквивалент 5 000 долларов, расчёты обязательно должны проходить через банковский счёт. Оплата наличными нарушает нормы валютного регулирования, даже если деньги — рубли, а продавец — из ЕАЭС.

Примеры штрафов

— 855 000 рублей за покупку машины за 2,85 млн.
— 662 000 рублей по решению суда в Челябинске.
— 681 000 — ещё один штраф по аналогичному делу.

Штраф составляет от 20 до 40% от суммы сделки. Причём наказание получают не только юридические лица, но и обычные граждане.

Можно ли снизить штраф

Да, но не сильно. Закон позволяет просить о снижении штрафа до 50% от назначенного, если докажете отсутствие умысла. То есть с 800 000 — максимум до 400 000. Признание "малозначительности" — почти не применяется, но попробовать можно.

Почему это стало массовым только сейчас

В 2022 году действовал мораторий на проверки. С 2023 года он снят — и ФНС начала активно отслеживать валютные нарушения, включая сделки с автомобилями.

Как правильно покупать авто у иностранца

  • Только через банковский перевод.

  • Счета должны быть открыты в уполномоченных организациях.

  • Уведомление налоговой о сделке — обязательное условие в ряде случаев.

  • Никаких наличных — даже если все "по-доброму".

Даже если продавец — гражданин дружественной страны, например из ЕАЭС, это не освобождает от соблюдения закона. В исключения покупка автомобилей не входит.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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