Штраф за покупку машины? Если платили наличными — готовьтесь к звонку из налоговой

Сделка выглядела обычной: человек купил автомобиль у гражданина другой страны, расплатился наличными. Но спустя несколько месяцев — письмо из налоговой и штраф почти в миллион рублей. Таких случаев становится всё больше.
Речь идёт о сделках между резидентами России и иностранцами (нерезидентами). По закону, если сумма сделки превышает эквивалент 5 000 долларов, расчёты обязательно должны проходить через банковский счёт. Оплата наличными нарушает нормы валютного регулирования, даже если деньги — рубли, а продавец — из ЕАЭС.
— 855 000 рублей за покупку машины за 2,85 млн.
— 662 000 рублей по решению суда в Челябинске.
— 681 000 — ещё один штраф по аналогичному делу.
Штраф составляет от 20 до 40% от суммы сделки. Причём наказание получают не только юридические лица, но и обычные граждане.
Да, но не сильно. Закон позволяет просить о снижении штрафа до 50% от назначенного, если докажете отсутствие умысла. То есть с 800 000 — максимум до 400 000. Признание "малозначительности" — почти не применяется, но попробовать можно.
В 2022 году действовал мораторий на проверки. С 2023 года он снят — и ФНС начала активно отслеживать валютные нарушения, включая сделки с автомобилями.
Только через банковский перевод.
Счета должны быть открыты в уполномоченных организациях.
Уведомление налоговой о сделке — обязательное условие в ряде случаев.
Никаких наличных — даже если все "по-доброму".
Даже если продавец — гражданин дружественной страны, например из ЕАЭС, это не освобождает от соблюдения закона. В исключения покупка автомобилей не входит.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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