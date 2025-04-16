Не ехал — а оказался виновным: как наказывают за пьяное вождение, которого не было

Припарковался у кафе, зашёл внутрь, выпил — и оказался обвинённым в пьяном вождении. Знакомый сюжет, когда инспекторы приезжают по чьему-то звонку и, не видя нарушения, всё же предлагают пройти освидетельствование. А отказ автоматически влечёт лишение прав. Но не всё так однозначно.
Согласно ПДД, водитель — это тот, кто управляет транспортным средством. А управление — это целенаправленное воздействие, при котором машина перемещается. Даже если мотор заглушён — важно, двигается ли авто. Но если машина стоит, а человек рядом не находится за рулём и не трогает органы управления — он не водитель. Он пешеход.
Нет. Освидетельствование можно требовать только у того, кто управляет автомобилем и в отношении кого есть достаточные основания подозревать опьянение. Подозрение — это не слух и не мнение недоброжелателей. Это признаки, зафиксированные лично сотрудником: запах, неустойчивая походка, несвязанная речь и т. д.
Если инспекторы не видели, как человек садился в машину или ехал на ней, а действуют лишь по словам других — их требования незаконны. Состояние опьянения устанавливается только по результатам медосвидетельствования или соответствующим средствам измерения. Само по себе "со слов очевидцев" — не основание.
Сразу собрать доказательства: записи с камер, показания нейтральных свидетелей.
Написать жалобу в ГИБДД с аргументами: отсутствие управления, незаконное требование.
Если материалы переданы в суд — заявить ходатайство о прекращении дела ввиду отсутствия события правонарушения.
Не признавать себя водителем, если управления не было.
Опьяне́ние — совокупность психических, вегетативных и неврологических расстройств вследствие приёма психоактивных веществ.
Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?