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Не ехал — а оказался виновным: как наказывают за пьяное вождение, которого не было

1:54
Авто

Припарковался у кафе, зашёл внутрь, выпил — и оказался обвинённым в пьяном вождении. Знакомый сюжет, когда инспекторы приезжают по чьему-то звонку и, не видя нарушения, всё же предлагают пройти освидетельствование. А отказ автоматически влечёт лишение прав. Но не всё так однозначно.

пьяный водитель
Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain
пьяный водитель

Что считается управлением

Согласно ПДД, водитель — это тот, кто управляет транспортным средством. А управление — это целенаправленное воздействие, при котором машина перемещается. Даже если мотор заглушён — важно, двигается ли авто. Но если машина стоит, а человек рядом не находится за рулём и не трогает органы управления — он не водитель. Он пешеход.

Имеют ли право требовать проверку

Нет. Освидетельствование можно требовать только у того, кто управляет автомобилем и в отношении кого есть достаточные основания подозревать опьянение. Подозрение — это не слух и не мнение недоброжелателей. Это признаки, зафиксированные лично сотрудником: запах, неустойчивая походка, несвязанная речь и т. д.

Если инспекторы не видели, как человек садился в машину или ехал на ней, а действуют лишь по словам других — их требования незаконны. Состояние опьянения устанавливается только по результатам медосвидетельствования или соответствующим средствам измерения. Само по себе "со слов очевидцев" — не основание.

Что делать

  • Сразу собрать доказательства: записи с камер, показания нейтральных свидетелей.

  • Написать жалобу в ГИБДД с аргументами: отсутствие управления, незаконное требование.

  • Если материалы переданы в суд — заявить ходатайство о прекращении дела ввиду отсутствия события правонарушения.

  • Не признавать себя водителем, если управления не было.

Уточнения

Опьяне́ние — совокупность психических, вегетативных и неврологических расстройств вследствие приёма психоактивных веществ.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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