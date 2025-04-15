ДТП по его вине, но без его участия: что делать, если главный фигурант скрылся и как его наказать

1:41 Your browser does not support the audio element. Авто

Один манёвр — и авария. А виновник спокойно скрылся, даже не притормозив. Такая ситуация на дороге — не редкость. Но возможно ли привлечь к ответственности того, кто создал угрозу, но не оказался среди участников ДТП? Да, хотя путь будет не самый простой.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Что говорит закон

По пункту 10.1 ПДД, при возникновении опасности водитель обязан снижать скорость, а не резко маневрировать. Поэтому сотрудники ГИБДД чаще всего оформляют аварию на того, кто фактически выехал на встречную или врезался. И того, кто спровоцировал манёвр, даже не ищут.

Но практика Верховного суда РФ говорит иное: отсутствие прямого столкновения не освобождает от вины того, кто нарушил ПДД и создал угрозу (Определение № 25-КГ17-1 от 11.04.2017).

Что делать водителю

Подробно опишите в объяснительной, что уходили от столкновения с внезапно появившейся машиной. Упомяните статью 2.7 КоАП — "крайняя необходимость".

Запишите контакты очевидцев, адреса камер наблюдения, найдите записи с регистраторов — своих и чужих.

Убедите инспекторов изъять и приобщить видео к материалам дела.

Что дальше

Если ГИБДД откажется искать второго участника, дело можно довести до гражданского суда. Там возможно перераспределить вину или добиться признания своей невиновности, если действия действительно были вынужденными. Главное — собрать максимум доказательств.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

