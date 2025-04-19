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Механика в прошлом, но привычка осталась: когда левая нога становится врагом автомобиля

1:43
Авто

Если ты привык ездить на "механике", то переход на "автомат" может казаться подарком судьбы: сцепления больше нет, меньше педалей, проще управление. Но привычки — вещь упрямая. Многие продолжают использовать обе ноги, как на механической коробке. И это не просто не нужно — это опасно.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Откуда берётся ошибка

На "механике" левая нога выжимает сцепление, правая — газ и тормоз. Это входит в мышечную память. Пересаживаясь на "автомат", водитель может неосознанно продолжать действовать по старой схеме. В экстренной ситуации — например, при резком торможении — срабатывает рефлекс: одна нога жмёт на тормоз, вторая — по привычке тянется к "сцеплению", которого уже нет, и попадает на газ.

Что происходит с машиной

Даже если современный автомобиль защищён от одновременного нажатия на обе педали, он не всесилен. При длительном нажатии на газ обороты растут, двигатель перегревается, а нагрузка на коробку передач и тормоза резко возрастает. В старых моделях автоматов такие действия могут вызвать серьёзный износ или даже поломку.

Тормозная система тоже страдает: перегреваются диски, изнашиваются колодки, подвеска получает лишнюю нагрузку. Увеличивается тормозной путь — а это уже вопрос безопасности, подчёркивает ГАИ.

Как правильно

На автомате левая нога должна отдыхать. Всегда. Только правая работает с двумя педалями. Это избавит от случайных ошибок и убережёт от дорогостоящего ремонта. Лучше немного переучиться, чем рисковать собой и автомобилем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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