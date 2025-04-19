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Компрессор показывает одно, а в шине совсем другое: как компрессоры вводят водителей в заблуждение

2:06
Авто

Кажется, накачал все колёса одинаково, а машина всё равно тянет вбок? Или после заправки шин они вдруг оказываются недокачанными? Причина может быть вовсе не в твоих глазах - компрессор действительно может ошибаться.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Владелец шиномонтажа объяснил, почему показания переносных компрессоров часто отличаются от реального давления в шинах. И проблема не только в качестве самого прибора.

В чём подвох

Манометр на компрессоре - это не медицинский прибор, и погрешность у него бывает ощутимая. Даже если он цифровой, реальные цифры могут "плавать" на 0,2-0,6 бара. Почему так происходит?

Во-первых, когда компрессор отключается, из шины уходит часть воздуха — около 0,2 бара. Во-вторых, сам процесс накачивания создаёт противодавление. Это связано с тем, как насадка компрессора давит на стержень золотника в вентиле. Если контакт слабый, клапан открывается только при высоком давлении, которого бытовой компрессор не может достичь.

Когда особенно заметно

На полностью спущенном колесе это видно отчётливее всего: на манометре уже 0,4 бара, а колесо всё ещё пустое. Всё дело в узком канале внутри вентиля - он не пропускает воздух быстро и создаёт сопротивление.

Разные вентили дают разный эффект. Один может создать большее противодавление, другой — меньшее. Поэтому даже при использовании одного и того же компрессора колёса могут быть накачаны неравномерно.

Как быть

Простое решение - добавлять примерно 0,2 бара к нужному значению. Хочешь 2,0 — ставь 2,2. Это компенсирует потери воздуха и погрешность прибора. А ещё лучше — обзавестись электронным манометром. Он точнее и поможет избежать сюрпризов на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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