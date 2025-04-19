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Полчаса на трассе — и мотор дышит по-новому: но только при одном условии

2:09
Авто

Сколько раз ты слышал споры о том, на каких оборотах лучше всего ездить? Кто-то советует всегда держаться "внизу", кто-то — "давай в отсечку". Истина, как водится, где-то посередине.

Двигатель, как и человек, любит разумный баланс. Иногда ему нужно "размяться", но постоянные крайности — это путь к капитальному ремонту.

Зачем нужны высокие обороты

Иногда дать мотору поработать на повышенных оборотах — это не безумие, а здравый подход. Примерно раз в месяц стоит устроить машине "прожарку": на трассе, в сухую и тёплую погоду, переключиться на пониженную передачу и минут 30 держать около 5000 об/мин. Это поможет испарить конденсат в картере и избавиться от нагара на свечах. Особенно это важно, если автомобиль не новый и пробег перевалил за 50 000 км.

Но тут важно не переусердствовать. Частые такие поездки — лишняя нагрузка на мотор, трансмиссию и систему охлаждения. Если антифриз устарел, а радиатор забит — есть риск перегрева. А он, как известно, заканчивается плохо.

Почему опасны низкие обороты

Любители постоянной езды "внатяг" на высших передачах уверены, что это экономно и щадит двигатель. На деле - всё наоборот. Недостаточное давление масла, вибрации, детонация и недозаряд аккумулятора — лишь начало длинного списка проблем. Цепь ГРМ растягивается, подшипники изнашиваются, и со временем поршни начинают люфтить в цилиндрах. А это уже прямой путь к капитальному ремонту.

Особенно опасно ездить так постоянно. Масло в трансмиссии плохо распределяется, что со временем сказывается и на коробке передач.

Как ездить правильно

Лучше всего - держаться "золотой середины": 2500-4000 об/мин. Это и для мотора полезно, и для кошелька. А раз в месяц — тот самый получасовой выезд с повышенными оборотами. Без фанатизма, но с пользой.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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