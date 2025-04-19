Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ослепляем огурцы — и собираем урожай в два раза больше
Сутулость усиливается? Эти 6 методов мягко возвращают позвоночник на место
Ароматный и выносливый: кустарник, который лучше сирени для загородного участка
США могут лишиться самого мощного оружия — доверия к доллару
Кошки делают вид, что не любят — но потом ищут вас по запаху и шороху ключей
Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке
Удивительный рекорд выживания человека без воды — случай, ставший легендой
Туристы останутся без моря, но не без развлечений: что приготовила Анапа для своих гостей в этом году?
Неравномерный нагрев батарей: вот что делать, чтобы всё снова работало

Оставил авто во дворе — получил вмятину и записку: места, где живут неприятности

Авто

Парковка "где придётся" может закончиться проблемами даже там, где формально всё разрешено. Представитель ГАИ рассказал, на каких участках дороги лучше не оставлять машину — даже на пять минут.

Подземная парковка
Фото: commons.wikimedia.org by Н005, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подземная парковка

Во-первых, нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Это значит — не парковаться там, где остановка запрещена, не бросать машину ближе чем в 50 метрах от железнодорожного переезда или прямо на проезжей части за городом.

Но даже если знаков нет, это ещё не повод расслабляться. Любая дорога — зона повышенного риска. Оставляя машину на обочине, сложно быть уверенным, что кто-то случайно не заденет её. Безопаснее парковаться подальше от проезжей части.

Во дворах опасностей вроде бы меньше, но и тут возможны неприятности. Узкие проезды — верный способ заработать царапину на двери. Лучше выбирать более просторные участки, где авто никому не помешает.

Особое внимание — парковкам у супермаркетов, концертных залов и офисных центров. Там машину легко повредить: тележки, неаккуратные соседи, случайные прохожие — всё это источники мелких, но обидных повреждений. Лучше ставить машину подальше от входов и по возможности — у края парковки.

Угрозу представляют и спальные районы: угонов становится меньше, но риски всё ещё велики. Особенно часто машины угоняют возле многоэтажек, где они остаются без охраны на ночь.

Не стоит забывать и про другие опасности: падение предметов с балконов, стройки и дорожные работы. Всё это — дополнительные поводы пересмотреть привычное место для парковки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки
Недвижимость
Стулья мешают на кухне? Вот какой трюк решит проблему без перепланировки Аудио 
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Недвижимость
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче Аудио 
Популярное
Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным

Volkswagen снова вернулся к шестерёнкам вместо ремня ГРМ — зачем понадобилась такая конструкция и может ли она быть лучше современных решений?

Назад в будущее: двигатель Volkswagen лишился ремня и стал опасно надёжным
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Мангал отошел на второй план? Вот что россияне теперь считают главным на даче
Знак новый — правило старое: за что теперь штрафуют на перекрёстке
16 лет скитаний: как домашняя кошка нашла путь домой
Сводка с фронта: США больше не будут поддерживать Киев, Запад думает признать Крым Дмитрий Плотников Почему тень атаки Израиля на Иран подходит всё ближе, несмотря на паузу Трампа Юрий Бочаров Разведка США доложила о рисках продолжения войны с РФ на Украине Любовь Степушова
Один день решит всё: когда в апреле нельзя сажать огурцы
Как пахнуть свежестью без капли духов — 5 лайфхаков
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Ошибка с опилками, которую допускают даже дачники со стажем
Последние материалы
США могут лишиться самого мощного оружия — доверия к доллару
Оставил авто во дворе — получил вмятину и записку: места, где живут неприятности
Кошки делают вид, что не любят — но потом ищут вас по запаху и шороху ключей
Без градуса, но с восторгом: 5 напитков, которые подойдут и детям, и бабушке
Туристы останутся без моря, но не без развлечений: что приготовила Анапа для своих гостей в этом году?
Неравномерный нагрев батарей: вот что делать, чтобы всё снова работало
Удивительный рекорд выживания человека без воды — случай, ставший легендой
Майкл Б. Джордан против крови: неожиданный поворот на съёмочной площадке нового триллера
Волга ГАЗ-24: от таксопарка до кортежа  
Прорыв в лечении синдрома Шегрена: надежда уже близко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.