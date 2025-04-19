Оставил авто во дворе — получил вмятину и записку: места, где живут неприятности

Парковка "где придётся" может закончиться проблемами даже там, где формально всё разрешено. Представитель ГАИ рассказал, на каких участках дороги лучше не оставлять машину — даже на пять минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Н005, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Во-первых, нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Это значит — не парковаться там, где остановка запрещена, не бросать машину ближе чем в 50 метрах от железнодорожного переезда или прямо на проезжей части за городом.

Но даже если знаков нет, это ещё не повод расслабляться. Любая дорога — зона повышенного риска. Оставляя машину на обочине, сложно быть уверенным, что кто-то случайно не заденет её. Безопаснее парковаться подальше от проезжей части.

Во дворах опасностей вроде бы меньше, но и тут возможны неприятности. Узкие проезды — верный способ заработать царапину на двери. Лучше выбирать более просторные участки, где авто никому не помешает.

Особое внимание — парковкам у супермаркетов, концертных залов и офисных центров. Там машину легко повредить: тележки, неаккуратные соседи, случайные прохожие — всё это источники мелких, но обидных повреждений. Лучше ставить машину подальше от входов и по возможности — у края парковки.

Угрозу представляют и спальные районы: угонов становится меньше, но риски всё ещё велики. Особенно часто машины угоняют возле многоэтажек, где они остаются без охраны на ночь.

Не стоит забывать и про другие опасности: падение предметов с балконов, стройки и дорожные работы. Всё это — дополнительные поводы пересмотреть привычное место для парковки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

