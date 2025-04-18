Металлический звон после запуска двигателя может закончиться дорого — но не сразу

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Случалось ли тебе запускать двигатель и сразу же услышать металлический звон или цоканье? Этот звук может испугать - особенно если он исчезает не сразу. На самом деле, в большинстве случаев причина довольно понятна, и понять её важно, чтобы не довести мотор до серьёзной поломки.

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Чаще всего такой звук появляется сразу после запуска и исчезает, когда двигатель прогреется. Иногда он утихает, а порой, наоборот, усиливается. Если всё проходит быстро, скорее всего, ты столкнулся с детонацией — это когда топливо в цилиндре воспламеняется чуть позже, чем нужно. Обычно виновато плохое топливо или бензин с неподходящим октановым числом. Например, если производитель рекомендует АИ-95, не стоит заправляться АИ-92 — особенно регулярно. Одна заправка может пройти без последствий, но при постоянном использовании начнутся проблемы уже через пару лет.

Есть и другая распространённая причина - звон от гидрокомпенсаторов. Они шумят, пока мотор холодный, но по мере прогрева успокаиваются. Такое бывает, если давно не проверял уровень масла или откладывал его замену.

Иногда лёгкий стук на холодном моторе - сигнал, что пора регулировать тепловые зазоры клапанов. Это не критично, но всё же требует визита в сервис.

А вот если звук не просто не исчезает, а становится громче - это повод забить тревогу. Это может говорить об износе поршней или проблемах с кольцами. Тут уже не до откладываний: лучше сразу обратиться в сервис и не доводить до капитального ремонта или, что ещё хуже, эвакуатора на обочине.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

