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Как мы ездили на Жигулях: воспоминания с переднего сиденья

2:02
Авто

Если ты родился в СССР или застал 90-е, то точно помнишь, что поездка "куда-то далеко" на "Жигулях" была целым событием.

Жигули
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Жигули

Особенно если тебя посадили впереди — за это почётное место можно было побороться с братом. А потом — сидишь, держишься за бардачок, крутишь крутилку печки, и чувствуешь себя почти штурманом.

Дороги, шум и ветер

Шум двигателя был таким, что разговаривать приходилось почти на повышенных тонах. Сквозь открытые окна летом врывался тёплый пыльный ветер, а зимой — наоборот, заклеенные скотчем стёкла и шерстяной плед на коленях. Но это и было очарование тех дорог.

Семейные поездки — это было святое

На дачу, в гости, в деревню к бабушке — машина загружалась до отказа. В багажнике банки с огурцами, в салоне — кот в корзинке, дети сзади вповалку. Часто папа ругался, мама раздавала бутерброды, а ты сидишь спереди и крутишься от важности, наблюдая, как он переключает передачи.

Атмосфера переднего сиденья

Здесь была целая вселенная:

  • Бардачок с влажными салфетками, жвачкой "Орбита" и тряпочкой для запотевших стёкол.
  • Радио с крутилкой, откуда звучал "Радио России" или "Шансон".
  • Запах кожзаменителя, бензина и маминых духов — непередаваемый букет того времени.
  • Иногда можно было самому держать руль — конечно, "понарошку", но сердце билось, как у настоящего гонщика.

Поломки — тоже часть путешествия

"Заглохли…" — и все дружно выходили: папа под капот, мама с фонариком, а дети бегали по обочине. Но никто не паниковал. Это было нормально — приключение в пути.

Сегодня машины другие — тихие, быстрые, умные. Но тот дух поездок на "Жигулях" не повторить. Это было время настоящих дорог, семейных разговоров на ходу и тёплых сидений, прогретых любовью и терпением.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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