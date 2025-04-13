Как сдавали на права в СССР: от автошколы до вождения на коробке

Сдача на права в СССР была настоящим приключением!
Это был далеко не просто бюрократический процесс — там был и стресс, и хитрости, и, конечно, жёсткая механика. Давайте разберёмся, как всё проходило — от автошколы до первого самостоятельного выезда на "Жигулях" с механикой.
Поступление в автошколу
Автошколы в СССР были в основном государственные: ДОСААФ, предприятия, колхозы или учебные комбинаты.
Теория: зубрёжка и экзамены
Теоретическая часть была серьёзной:
Экзамен по теории сдавался письменно или устно, в ГАИ:
Практика: "Запомни, где сцепление!"
Учились ездить на "классике" — ВАЗ-2101, ГАЗ-24 ("Волга"), Москвичах. Только механика, никакой "автомата".
Инструкторы часто были строгими. Истерики, крики и "Что ты делаешь, женщина?!" были обычным делом.
Сдача экзамена в ГАИ
Делилась на три этапа:
1. Теория (если не сдал — практику даже не начинали).
2. Площадка: змейка, заезд в гараж, старт в горку без отката назад.
3. Город: настоящая проверка нервов. Надо было показывать:
Провал? Назначали пересдачу через неделю-две. Иногда — через пару месяцев. Были и те, кто сдавал с 3-5 раза.
А коррупция?
Была. Но не везде. Некоторые старались "договориться", особенно с экзаменатором из ГАИ. Но и на честной основе тоже много кто сдавал — просто это требовало подготовки и выдержки.
А первые поездки — это отдельная история. Часто на родительской "копейке", "Москвиче" или старой "Волге".
Страх, перегазовка, заглох на перекрёстке, все сигналят… Классика. "Коробка" была настоящим испытанием: сцепление, рычаг хрустит, передачи путаешь...
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.