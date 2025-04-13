Как сдавали на права в СССР: от автошколы до вождения на коробке

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Сдача на права в СССР была настоящим приключением!

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ГАИ

Это был далеко не просто бюрократический процесс — там был и стресс, и хитрости, и, конечно, жёсткая механика. Давайте разберёмся, как всё проходило — от автошколы до первого самостоятельного выезда на "Жигулях" с механикой.

Поступление в автошколу

Автошколы в СССР были в основном государственные: ДОСААФ, предприятия, колхозы или учебные комбинаты.

Очередь — запись в автошколу могла занимать месяцы, особенно в крупных городах.

Медкомиссия — обязательная, строгая: зрение, слух, общее состояние здоровья.

Справка с места работы или учёбы — подтверждение необходимости обучения.

Теория: зубрёжка и экзамены

Теоретическая часть была серьёзной:

Учили ПДД, устройство автомобиля, оказание первой помощи.

Часто были плакаты, схемы, муляжи — особенно в ДОСААФ.

Вся теория — в основном "на бумажке", но преподаватели часто были настоящими энтузиастами, бывшими водителями или военными.

Экзамен по теории сдавался письменно или устно, в ГАИ:

Надо было ответить на вопросы инспектора, часто по книге "Основы безопасного движения".

Иногда включали вопросы с подвохом, чтобы проверить внимательность.

Практика: "Запомни, где сцепление!"

Учились ездить на "классике" — ВАЗ-2101, ГАЗ-24 ("Волга"), Москвичах. Только механика, никакой "автомата".

Первые занятия — на автодроме: старт с места, горка, змейка, гараж.

Настоящие дороги — под конец курса, всегда с инструктором.

Машины были с двойным управлением — у инструктора был свой тормоз и сцепление.

Инструкторы часто были строгими. Истерики, крики и "Что ты делаешь, женщина?!" были обычным делом.

Сдача экзамена в ГАИ

Делилась на три этапа:

1. Теория (если не сдал — практику даже не начинали).

2. Площадка: змейка, заезд в гараж, старт в горку без отката назад.

3. Город: настоящая проверка нервов. Надо было показывать:

Знание знаков и разметки,

Правильную работу сцеплением,

Объезд препятствий, перестроения, остановки.

Провал? Назначали пересдачу через неделю-две. Иногда — через пару месяцев. Были и те, кто сдавал с 3-5 раза.

А коррупция?

Была. Но не везде. Некоторые старались "договориться", особенно с экзаменатором из ГАИ. Но и на честной основе тоже много кто сдавал — просто это требовало подготовки и выдержки.

А первые поездки — это отдельная история. Часто на родительской "копейке", "Москвиче" или старой "Волге".

Страх, перегазовка, заглох на перекрёстке, все сигналят… Классика. "Коробка" была настоящим испытанием: сцепление, рычаг хрустит, передачи путаешь...