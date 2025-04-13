Где ездили наши Икарусы: экспорт не только СССР на колёсах

"Икарус" — не просто автобус, а символ пригородных маршрутов, междугородних рейсов и "запаха детства".
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Икарус 283 - Ikarus 283
Хотя производились они в Венгрии, именно в СССР их было больше всего. Но мало кто знает: советские "Икарусы" ездили не только по нашим просторам. Эти машины стали настоящим экспортным флагманом соцлагеря.
Советский "Икарус": внутри страны
Икарус-250, 255, 260, 280 — эти модели массово закупались СССР с конца 60-х.
Использовались как городские, междугородние и туристические автобусы.
Запомнились гармошки, красно-жёлтые цвета и характерный звук дизеля.
Куда ещё ехали Икарусы?
1. ГДР и Чехословакия
Шли как часть соцэкономических связей между странами Варшавского договора.
Часто — в экспортной комплектации: мягкие сиденья, музыка, даже кондиционеры.
2. Польша и Болгария
В Болгарии — популярны на курортных маршрутах.
В Польше — заменяли устаревшие местные автобусы Jelcz.
3. Куба
Советская помощь включала поставки Икарусов.
Работали в Гаване и крупных городах — до сих пор можно увидеть на фото.
4. Монголия, Вьетнам, КНДР
Служили в госучреждениях, аэропортах и междугородних перевозках.
Надёжность и ремонтопригодность делали их идеальными для дальних маршрутов.
5. Финляндия и Югославия
Да-да, даже за пределами соцлагеря Икарусы попадали в автопарки.
Особенно востребованы были модификации под туристические перевозки.
Поддержка со стороны СССР — запчасти и обучение водителей.
"Икарус" — это автобус, который видел полмира. Он не просто возил людей — он связывал страны, культуры и поколения. Благодаря экспорту через СССР, венгерские машины стали частью социалистического автопейзажа — от степей Монголии до пляжей Кубы.