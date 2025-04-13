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Где ездили наши Икарусы: экспорт не только СССР на колёсах

2:22
Авто

"Икарус" — не просто автобус, а символ пригородных маршрутов, междугородних рейсов и "запаха детства".

Икарус 283 - Ikarus 283
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Икарус 283 - Ikarus 283

Хотя производились они в Венгрии, именно в СССР их было больше всего. Но мало кто знает: советские "Икарусы" ездили не только по нашим просторам. Эти машины стали настоящим экспортным флагманом соцлагеря.

Советский "Икарус": внутри страны

Икарус-250, 255, 260, 280 — эти модели массово закупались СССР с конца 60-х.

  • Использовались как городские, междугородние и туристические автобусы.
  • Запомнились гармошки, красно-жёлтые цвета и характерный звук дизеля.

Куда ещё ехали Икарусы?

1. ГДР и Чехословакия

  • Шли как часть соцэкономических связей между странами Варшавского договора.
  • Часто — в экспортной комплектации: мягкие сиденья, музыка, даже кондиционеры.

2. Польша и Болгария

  • В Болгарии — популярны на курортных маршрутах.
  • В Польше — заменяли устаревшие местные автобусы Jelcz.

3. Куба

  • Советская помощь включала поставки Икарусов.
  • Работали в Гаване и крупных городах — до сих пор можно увидеть на фото.

4. Монголия, Вьетнам, КНДР

  • Служили в госучреждениях, аэропортах и междугородних перевозках.
  • Надёжность и ремонтопригодность делали их идеальными для дальних маршрутов.

5. Финляндия и Югославия

  • Да-да, даже за пределами соцлагеря Икарусы попадали в автопарки.
  • Особенно востребованы были модификации под туристические перевозки.

Чем брали Икарусы

  • Простота конструкции, дизельные моторы, выносливость.
  • Ремонтопригодность даже в поле.
  • Вместительность: до 100 пассажиров в гармошке.
  • Поддержка со стороны СССР — запчасти и обучение водителей.

"Икарус" — это автобус, который видел полмира. Он не просто возил людей — он связывал страны, культуры и поколения. Благодаря экспорту через СССР, венгерские машины стали частью социалистического автопейзажа — от степей Монголии до пляжей Кубы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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