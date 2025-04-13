Где ездили наши Икарусы: экспорт не только СССР на колёсах

2:22 Your browser does not support the audio element. Авто

"Икарус" — не просто автобус, а символ пригородных маршрутов, междугородних рейсов и "запаха детства".

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Икарус 283 - Ikarus 283

Хотя производились они в Венгрии, именно в СССР их было больше всего. Но мало кто знает: советские "Икарусы" ездили не только по нашим просторам. Эти машины стали настоящим экспортным флагманом соцлагеря.

Советский "Икарус": внутри страны

Икарус-250, 255, 260, 280 — эти модели массово закупались СССР с конца 60-х.

Использовались как городские, междугородние и туристические автобусы.

Запомнились гармошки, красно-жёлтые цвета и характерный звук дизеля.

Куда ещё ехали Икарусы?

1. ГДР и Чехословакия

Шли как часть соцэкономических связей между странами Варшавского договора.

Часто — в экспортной комплектации: мягкие сиденья, музыка, даже кондиционеры.

2. Польша и Болгария

В Болгарии — популярны на курортных маршрутах.

В Польше — заменяли устаревшие местные автобусы Jelcz.

3. Куба

Советская помощь включала поставки Икарусов.

Работали в Гаване и крупных городах — до сих пор можно увидеть на фото.

4. Монголия, Вьетнам, КНДР

Служили в госучреждениях, аэропортах и междугородних перевозках.

Надёжность и ремонтопригодность делали их идеальными для дальних маршрутов.

5. Финляндия и Югославия

Да-да, даже за пределами соцлагеря Икарусы попадали в автопарки.

Особенно востребованы были модификации под туристические перевозки.

Чем брали Икарусы

Простота конструкции, дизельные моторы, выносливость.

Ремонтопригодность даже в поле.

Вместительность: до 100 пассажиров в гармошке.

Поддержка со стороны СССР — запчасти и обучение водителей.

"Икарус" — это автобус, который видел полмира. Он не просто возил людей — он связывал страны, культуры и поколения. Благодаря экспорту через СССР, венгерские машины стали частью социалистического автопейзажа — от степей Монголии до пляжей Кубы.